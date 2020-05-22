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Роман Гольдман
Роман Гольдман

Руководитель Ассоциации медицинских центров Израиля МЕДЕС.


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ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

После выхода из изоляции у людей могут быть душевные расстройства и невротические состояния. Не даром пандемию COVID-19 сравнивают с войной

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Последние месяцы не только все новостные ленты пестрят сообщениями о пандемии коронавируса и данными о распространении заболевания в разных уголках планеты. Это первая тема каждого письма и звонка, которые в большом количестве поступают мне каждый день. И знакомые, и незнакомые после слов приветствия первым делом спрашивают: "А что у вас?"

Совершенно понятная ситуация. За последнее столетие это одно из самых важных и масштабных событий, в которое оказались вовлечены люди всей планеты. Израиль одним из первых начал вводить карантинные меры, публиковать официальную статистику, переоборудовать госпитали для приема инфицированных пациентов. Первый медицинский центр Тель-Авива почти ежедневно проводит круглые столы и конференции с органами здравоохранения разных стран и коллегами за рубежом, делясь новыми методиками и предупреждая об ошибках, допущенных на начальном этапе. Инфекционисты, вирусологи, реаниматологи и врачи еще десятка специальностей отвечают на вопросы врачей всего мира. Так и сегодня хочется поделиться с вами новостями последних дней.

Коронавирус – это не грипп!

С самого начала эпидемии мнения новостников и экспертов разделились: меньшая часть предупреждала об опасности ситуации, большинство обвиняло их в паникерстве, малограмотности, приводило убедительные данные о том, что привычный нам сезонный грипп гораздо опаснее новой инфекции, что новое заболевание протекает легко, поражает только жителей Азии, глубоких стариков. Распевали в телевизоре веселые песенки: "Знает пусть коронавирус, что у нас здесь не Китай". Оказалось, что коронавирусу неважно, что мы о нем поем. Заболевание стремительно распространилось по миру, и вчерашние отрицатели притихли, а некоторые, что называется, "переобулись в воздухе", присоединяясь к тревожным заявлениям. Ничего не поделать, такова их природа.

Итак, всего несколько цифр. По данным исследователей̆ из Вашингтонского университета, опубликованным несколько дней назад в журнале Health Affairs, смертность от сезонного гриппа составляет около 0,1%, а аналогичный показатель для COVID-19 – 1,3%. Как видите, пока смертность от коронавируса выше в 13 раз. Пока потому, что данные постоянно обновляются по мере их накопления.

На сегодняшний день в мире у более чем 5 млн человек диагностировано заболевание. При этом около 4–5% госпитализированных пациентов находятся в критическом состоянии и требуют искусственной вентиляции легких. Из них 70–75% умирают. Для сравнения: летальность среди больных с другими патологиями, которые пребывают на ИВЛ, составляет 30–40%.

В некоторых странах причиной смерти пациентов указывают инфаркты и инсульты, почечную недостаточность. Но, борясь за "хорошие" показатели статистики, чиновники лукавят. Ведь зачастую именно вирус вызывает полиорганную недостаточность и тромбозы мелких и крупных сосудов, чего не бывает при гриппе. У детей с COVID-19 связывают возникающее тяжелое системное воспаление артерий (синдром Кавасаки) с высокой летальностью.

Даже легкая и средней тяжести коронавирусная инфекция длится около трех недель (при гриппе – неделю). Больные долго восстанавливаются, у многих наблюдаются тяжелые осложнения, вторичные заболевания сердечно-сосудистой системы, легких, почек. Так что не стоит воспринимать COVID-19 как обычную простуду.

В Израиль COVID-19 "прилетел" из Америки.

Кафедрой молекулярной биологии Университета Тель-Авива было проведено масштабное исследование штаммов COVID-19 со всего мира. Секвенирование генетического кода позволило отследить, откуда возбудитель был завезен в страну. РНК вируса чрезвычайно изменчива. По мере заражения людей появляются новые вариации. Изменения в генах похожи на своеобразный штрих-код или паспорт. Именно их и удалось отследить израильским ученым. Данные показали, что около 70% эпидемических цепочек связаны со штаммами, распространенными в США. 8% попали в Израиль из Бельгии, 6% – из Франции, 5% – из Великобритании, от 1% до 4% – из Испании, Италии, Филиппин, Австралии и России. Не зафиксировано ни одного случая занесения инфекции из Китая, Сингапура, Южной Кореи и Японии.

Первые больные в Израиле появились в конце января, и только после скандального рейса из Нью-Йорка 11 апреля, 70 пассажиров которого разъехались без измерения температуры и фиксации адресов, премьер-министр решил полностью блокировать рейсы из Америки. Как показали исследования путей заражения, такие действия были явно запоздалыми. Поэтому еще раз: нельзя пренебрегать правилами самоизоляции и социальной дистанции. Вы сами должны заботиться о здоровье своем и своих близких.

COVID-19 среди медперсонала.

Очень важно сказать о высоком профессионализме израильских медиков и отличном обеспечении израильских больниц. В самом крупном медицинском центре Тель-Авива "Ихилов" работает свыше 6000 человек персонала, из них 1700 врачей. Среди сотрудников клиники не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией на рабочем месте. Это говорит не только о профессионализме самих медиков, но и о тщательно продуманной системе внутриклинической логистики и организации потоков.

А что же в Украине? Пятая часть инфицированных (почти 4000) – это медики. В одной крупной больнице областного центра заболели 56 врачей. Клиника продолжает работать, у медперсонала нет средств защиты, да и сами врачи халатно относятся к соблюдению мер безопасности.

А между тем это крайне важный показатель. Ведь заболевший врач – это не только огромный ущерб для всей системы здравоохранения: становится просто некому лечить вновь поступающих пациентов. Это и огромный риск для пациентов, поскольку медики всегда находятся с ними в тесном контакте и в госпитальных условиях при несоблюдении карантинных правил инфекция распространяется особенно интенсивно.

Сейчас Израиль снимает карантин и готовится открывать границы. Мы учли все уроки пандемии и готовы контролировать новые вспышки. Когда в Украине сумеют взять под контроль инфекцию, неизвестно. Поэтому помните: социальная дистанция и правила личной гигиены должны стать нашей ежедневной привычкой.

Как Израиль выходит из карантина.

Израильский институт микробиологии провел исследования, подтвердившие, что всего 5% проактивных носителей вируса, не соблюдавших режим карантина, или, как их теперь называют, суперспредеров, явились источником почти 80% случаев заражения. В последние недели мы видим в Израиле устойчивое снижение числа зараженных. Доктор Ади Стерн, проводившая исследования в университете Тель-Авива: "Какие выводы мы можем извлечь? Первое – это важность закрытия границ немедленно после выявления проникновения вируса извне. И второе – это действительно эффективность и результативность карантина, который на самом деле выполнил свою функцию, воспрепятствовав дальнейшему распространению заболевания".

Что дальше?

Сейчас основная проблема состоит в том, как люди будут себя чувствовать после выхода из изоляции. Неясность ситуации, противоречивая информация из СМИ, чувство неуверенности и тревоги послужат причиной всплеска душевных расстройств и невротических состояний. Не даром нынешнюю пандемию сравнивают с войной. Посттравматический синдром – достаточно серьезное болезненное состояние, требующее квалифицированной медицинской помощи. При этом длительное бездействие и пребывание взаперти также провоцируют неврозы, депрессии. Ухудшаются отношения в семьях, растет процент домашнего насилия. К этому добавляется снижение доходов и даже потеря работы. Скольким людям понадобится психологическая помощь, пока неизвестно, но органы здравоохранения должны готовиться к этому заранее.

Желаем здоровья вам и вашим близким!

Источник: "ГОРДОН"

Теги: Украина, Израиль, эпидемия, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, Роман Гольдман
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