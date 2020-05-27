"Такая беспомощность не может больше оставаться без реагирования". Венедиктова обвинила САП в бездействии

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что Специализированная аникоррупционная прокуратура работает неэффективно: фигурантам резонансных дел несколько лет назад сообщили о подозрении, а следствие до сих пор не завершено и виновные не привлечены к ответственности. Глава САП Назар Холодницкий сказал, что ведомство готовит ответы на каждое обвинение Венедиктовой.

Венедиктова: Стоит ли неумение уложиться в срок досудебного расследования почти 500 млн грн налогоплательщиков, потраченных на САП? Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова обвинила Специализированную аникоррупционную прокуратуру (САП) в бездеятельности. Ее заявление опубликовано на сайте ведомства 26 мая.

"В первую же неделю моего пребывания на должности генпрокурора мы провели совместное совещание с руководителями НАБУ и САП о состоянии противодействия антикоррупционным правонарушениям и согласовали конкретные меры для решения выявленных проблемных вопросов. Прошло два месяца, а воз и ныне там", – заявила Венедиктова.

Она напомнила, что по закону, САП – независимый орган, поэтому ни генпрокурор, ни его заместители не имеют права давать указания прокурорам САП. Но после изучения ряда уголовных производств Венедиктова пришла к выводу, что существуют многочисленные нарушения и ненадлежащее исполнение служебных обязанностей руководством и прокурорами САП.

"В актуальных и резонансных процессах по два, три, а иногда четыре года назад сообщено о подозрении чиновникам, а следствие до сих пор не завершено, виновные к ответственности не привлечены, многомиллионные убытки не возмещены", – заявила генпрокурор.

Венедиктова привела ряд примеров, которые, по ее мнению, свидетельствуют о бездеятельности прокуроров САП.

Например, по словам генпрокурора, вопреки постановлению следственного судьи, САП не приняла законное решение в отношении бывшего топ-руководителя правоохранительного органа по факту незаконного завладения земельным участком в Киеве. Этот бывший чиновник незаконно построил себе дом на 1000 м² в Пуще-Водице ("Украинская правда" пишет, что речь идет о бывшем заместителе генпрокурора, а ныне народном депутате от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ренате Кузьмине). О подозрении в незаконном завладении земельным участком в Киеве ему сообщили в 2017 году, в 2019-м расследование дела было поручено Национальному антикоррупционному бюро.

"Прокуроры САП в течение шести месяцев после получения этого производства не обеспечили выполнение ни одного следственного и процессуального действия, хотя предыдущим органом досудебного расследования допрошено более 100 человек и проведено 30 судебных экспертиз. В результате из-за нарушения разумных сроков производство закрыто. Соответственно, причиненные миллионные убытки государству не возмещены, незаконно изъятая земля не возвращена общине Киева, а подозреваемый избежал ответственности", – заявила Венедиктова.

Среди других примеров бездеятельности САП, по словам генпрокурора, – дела о хищении средств во время выполнения государственного оборонного заказа, при строительстве дорог, расхищении средств "Укрзалізниці". Например, сказала Венедиктова, до сих пор не направлен в суд обвинительный акт в отношении народного депутата, который обоснованно подозревается в завладении 93 млн грн "Укрзалізниці" (по данным "Украинской правды", речь идет о экс-нардепе от Блока Петра Порошенко Валерии Ищенко).

"Соответствуют ли такие "результаты" настоящим ожиданиям общества от работы антикоррупционных прокуроров? Стоит ли неумение уложиться в срок досудебного расследования почти 500 млн грн налогоплательщиков, потраченных на них?" – отметила Венедиктова.

Она считает, что приведенные факты свидетельствуют о системных просчетах в организации работы прокуроров САП и полном отсутствии адекватных мер со стороны руководства ведомства.

"Такая беспомощность не может больше оставаться без реагирования генерального прокурора", – заявила Венедиктова.

САП осуществляет надзор за соблюдением законов при проведении оперативно-розыскной деятельности, досудебного расследования Национальным антикоррупционным бюро и поддерживает государственное обвинение в соответствующих производствах. Ведомство с 2015 года возглавляет Назар Холодницкий.

После публикации заявления Венедиктовой он сказал "Украинской правде", что в САП готовят обоснованные ответы на каждое обвинение генпрокурора.