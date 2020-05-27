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Гончаренко заявил, что Герус участвует в коррупционной схеме в электроэнергетике

Со ссылкой на свои источники народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что его коллега по парламенту из фракции "Слуга народа" Андрей Герус зарабатывает на "прокладках" между коммунальным предприятием "Киевтеплоэнерго" и государственной "Укрзалізницею".

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Алексей Гончаренко: Схема действовала в течение первого квартала 2020 года и за это время дельцы смогли обогатиться на 321 млн грн
Алексей Гончаренко: Схема действовала в течение первого квартала 2020 года и за это время дельцы смогли обогатиться на 321 млн грн
Фото: Олексій Гончаренко / Facebook

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что его коллеги-депутаты предоставили ему информацию о наличии многомиллионных коррупционных схем в электроэнергетике. Об этом политик написал 27 мая в своем Facebook.

"Среди организаторов схемы назывались известные фамилии: председатель парламентского комитета по энергетике Андрей Герус, член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко и владелец трейдинговой компании "НЭК" Александр Притыка", – перечислил он.

"Наиболее впечатляющим эпизодом" Гончаренко назвал схему заработка через прокладки между коммунальным предприятием "Киевтеплоэнерго" и государственной "Укрзалізницею".

"Если верить моим собеседникам, она заключается в том, что КП "Киевтеплоэнерго" продает электроэнергию по цене 1,31 грн кВт-ч коммерческим фирмам, которые, перепродавая ее друг другу (в цепочке посредников ООО "НЭК" Александра Притыки), поставляют ток "Укрзалізниці" по цене 1,69 грн кВт-час. Утверждается, что схема, на которой государство фактически теряло 38 копеек на каждом киловатт-часе, действовала в течение первого квартала 2020 года и за это время дельцы смогли обогатиться на 321 млн грн. То есть речь идет о деньгах, переплаченных страдающей от экономического кризиса "Укрзалізницею", – объяснил нардеп.

Гончаренко предложил Герусу совместно написать депутатские обращения в КП "Киевтеплоэнерго" и АО "Укрзалізниця", чтобы выяснить, по какой самом деле цене продавалась и покупалась электроэнергия.

https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/posts/3133988276640388

Национальное антикоррупционное бюро расследует 21 уголовное производство, связанное с коррупцией в сфере деятельности "Укрзалізниці" и других государственных транспортных предприятий, сообщал "Обозреватель" со ссылкой на ответ НАБУ на запрос интернет-издания.

5 мая Госаудитслужба сообщила на своем сайте, что с начала 2018-го по 30 сентября 2019 года в "Укрзалізниці" выявили нарушения на сумму 11,8 млрд грн.

Нардеп от "Слуги народа", член комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко заявил 9 мая "Обозревателю", что за ситуацию в "Укрзалізниці" несет ответственность профильный министр Владислав Криклий, который возглавлял министерство еще в предыдущем составе правительства и "имел достаточно времени, чтобы навести порядок в отрасли".

Теги: коррупция, энергетика, Укрзалізниця, Алексей Гончаренко, электроэнергия, НКРЭКУ, Андрей Герус, Слуга народа, Киевтеплоэнерго
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