Гончаренко заявил, что Герус участвует в коррупционной схеме в электроэнергетике

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что его коллеги-депутаты предоставили ему информацию о наличии многомиллионных коррупционных схем в электроэнергетике. Об этом политик написал 27 мая в своем Facebook.
"Среди организаторов схемы назывались известные фамилии: председатель парламентского комитета по энергетике Андрей Герус, член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко и владелец трейдинговой компании "НЭК" Александр Притыка", – перечислил он.
"Наиболее впечатляющим эпизодом" Гончаренко назвал схему заработка через прокладки между коммунальным предприятием "Киевтеплоэнерго" и государственной "Укрзалізницею".
"Если верить моим собеседникам, она заключается в том, что КП "Киевтеплоэнерго" продает электроэнергию по цене 1,31 грн кВт-ч коммерческим фирмам, которые, перепродавая ее друг другу (в цепочке посредников ООО "НЭК" Александра Притыки), поставляют ток "Укрзалізниці" по цене 1,69 грн кВт-час. Утверждается, что схема, на которой государство фактически теряло 38 копеек на каждом киловатт-часе, действовала в течение первого квартала 2020 года и за это время дельцы смогли обогатиться на 321 млн грн. То есть речь идет о деньгах, переплаченных страдающей от экономического кризиса "Укрзалізницею", – объяснил нардеп.
Гончаренко предложил Герусу совместно написать депутатские обращения в КП "Киевтеплоэнерго" и АО "Укрзалізниця", чтобы выяснить, по какой самом деле цене продавалась и покупалась электроэнергия.
Национальное антикоррупционное бюро расследует 21 уголовное производство, связанное с коррупцией в сфере деятельности "Укрзалізниці" и других государственных транспортных предприятий, сообщал "Обозреватель" со ссылкой на ответ НАБУ на запрос интернет-издания.
5 мая Госаудитслужба сообщила на своем сайте, что с начала 2018-го по 30 сентября 2019 года в "Укрзалізниці" выявили нарушения на сумму 11,8 млрд грн.
Нардеп от "Слуги народа", член комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко заявил 9 мая "Обозревателю", что за ситуацию в "Укрзалізниці" несет ответственность профильный министр Владислав Криклий, который возглавлял министерство еще в предыдущем составе правительства и "имел достаточно времени, чтобы навести порядок в отрасли".