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Кушнирук: По подсчетам Гончаренко выходит, что бенефициары схемы с "Укрзалізницею" получили 321 млн грн

Разницу в цене при покупке электроэнергии через посредников, о которой сегодня сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, переплатила государственная "Укрзалізниця", подчеркнул экономический эксперт Борис Кушнирук.

Борис Кушнирук: Если информация Гончаренко окажется правдивой, в конечном счете будет ли этого достаточно, чтобы господина Геруса наконец отстранили от "кураторства" украинской энергетики?
Борис Кушнирук: Если информация Гончаренко окажется правдивой, в конечном счете будет ли этого достаточно, чтобы господина Геруса наконец отстранили от "кураторства" украинской энергетики?
Фото: Борис Кушнірук / Facebook

Обнародованная народным депутатом от "Европейской солидарности" Алексеем Гончаренко информация о коррупционной схеме на "Укрзалізниці" объясняет причины убыточности госкомпании и раскрывает имена причастных к этому. Об этом написал экономический эксперт Борис Кушнирук на своей странице в Facebook.

"Нардеп Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook обнародовал информацию, согласно которой "Укрзалізниця" только на одном киловатте электроэнергии тратила лишних 38 копеек. Согласно его данным, между коммунальным предприятием "Киевтеплоэнерго" и "Укрзалізницею" вставили фирму-прокладку, которая эти же 38 копеек получала. По подсчетам нардепа Гончаренко выходит, что бенефициары этой сделки получили 321 млн грн. Соответственно, их переплатила государственная "Укрзалізниця", – написал Кушнирук.

Он обратил внимание, что обнародованные Гончаренко данные указывают, что одним из авторов коррупционной схемы был председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, который ранее пролоббировал возобновление импорта электроэнергии из России в интересах владельцев ферросплавных заводов.

По мнению эксперта, правоохранительные органы должны заинтересоваться деятельностью Андрея Геруса и он должен быть отстранен от "кураторства" в энергоотрасли.

"Если информация Гончаренко окажется правдивой, в конечном счете будет ли этого достаточно, чтобы господина Геруса наконец отстранили от "кураторства" украинской энергетики? Кроме того, интересно, если схема нанесения убытков "Укрзалізниці" окажется реальной, то начнет ли расследовать деятельность этого господина наше доблестное НАБУ", – написал Кушнирук.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10218061718753714&id=1209232001

Гончаренко сегодня сообщил, что его коллеги-депутаты предоставили ему информацию о наличии многомиллионных коррупционных схем в электроэнергетике.

"Среди организаторов схемы назывались известные фамилии: председателя парламентского комитета по энергетике Андрея Геруса, члена НКРЭКУ Дмитрия Коваленко и владельца трейдинговой компании "НЭК" Александра Притыки", – перечислил он.

Национальное антикоррупционное бюро расследует 21 уголовное производство, связанное с коррупцией в сфере деятельности "Укрзалізниці" и других государственных транспортных предприятий, сообщал "Обозреватель" со ссылкой на ответ НАБУ на запрос интернет-издания.

5 мая Госаудитслужба сообщила на своем сайте, что с начала 2018-го по 30 сентября 2019 года в "Укрзалізниці" выявили нарушения на сумму 11,8 млрд грн.

Теги: энергетика, Укрзалізниця, Алексей Гончаренко, антикоррупционное бюро, Андрей Герус, Киевтеплоэнерго, Борис Кушнирук
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