После начала прогресса в закупочной политике "Укрзалізниці" началась кампания по ее дискредитации – журналист

"Выбитые из обоймы" прежние фавориты тендеров пытаются доказать, что предложения конкурентов имели многочисленные нарушения, а отклонение их предложений было незаконным, пишет экономический обозреватель Игорь Смолов.

Впервые за много лет в тендерах на поставки смазочных материалов госкомпании "Укрзалізниця" появились новые фигуранты и наметился прогресс в закупочной политике – и сразу после этого началась кампания по дискредитации как перевозчика, так и новых участников торгов. Об этом в колонке для "112 Украина" пишет экономический обозреватель Игорь Смолов.

"Ежегодно "Укрзалізниця" тратит на госзакупки колоссальные средства. Например, в прошлом году компания заключила почти 7,5 тыс. договоров на общую сумму 13,4 млрд грн. Перечень закупаемых товаров довольно широк и разнообразен – от запчастей и комплектующих до поставки еды в поезда и горюче-смазочных материалов. Желание легко освоить государственные миллиарды создало немало коррупционных схем, которыми давно и плотно интересуются правоохранители, – отметил он. – Не один год подобный междусобойчик сохранялся и при закупках смазочных материалов для УЗ. А это одна из существенных статей расходов железнодорожников".

Он сообщил, что такие тендеры ранее выигрывали два производителя: столичный завод KSM, интересы которого представляют компании из орбиты группы "Трейд Коммодити" и бердянский завод "Агринол".

"Годами осваивать государственные финансы через тендеры "Укрзалізниці" этим компаниям позволяла специальная процедура аккредитации. Ее механизм был утвержден правлением УЗ еще три года назад и обеспечивал безотказную работу схемы: допуска к тендерам неизменно удостаивались лишь две упомянутые компании. Для всех остальных двери на тендеры по закупке смазочных материалов УЗ оставались наглухо закрытыми. Немало вопросов было и к принципу формирования самих лотов, прописанным к ним техническим условиям и прочим тендерным хитростям, которые также позволяли "сносить" с торгов чужаков", – написал Смолов.

Журналист отметил, что в итоге масла у неизменных победителей закупались как минимум на треть дороже рыночных цен, а в отдельных случаях переплаты доходили до 60%.

"Сейчас обкатанная годами схема трещит по швам. Очевидное тому доказательство – появление новых участников в тендерах по закупке масел и смазочных материалов. Так, два профильных тендера УЗ стоимостью более 190 млн грн каждый разыграли между собой "Мироил" и новичок "Корнет Холдинг". Победители почти не торговались в процессе торгов, но при выполнении договоров снизили свои цены более чем на 20 млн грн каждый, создав важный конкурентный прецедент. Таких скидок в практике закупок масел "Укрзалізницею" ранее не наблюдалось. Поняв, что посоревноваться за победу в тендерах УЗ теперь вполне реально, новые компании начали активно подаваться на участие. В частности, на два последних тендера железнодорожников по 130 млн грн пришло чуть более двух десятков участников: на первый – девять, на второй – 12", – заявил автор.

Он объяснил, что "выбитые из обоймы" прежние фавориты пытаются доказать, что предложения конкурентов имели многочисленные нарушения, а отклонение их предложений было незаконным.

"Пару дней назад митинги против коррупции в "Укрзалізниці" прошли под стенами здания Кабмина и главного офиса железнодорожников. Активисты вместе с представителями организации "Стоп коррупции" требовали навести порядок в сфере закупок масел УЗ и отчитаться по уже проведенным закупкам, – пишет Смолов. – Интересно, что сами митингующие имеют весьма расплывчатое представление о сути происходящего. Например, правозащитник общественной организации "Стоп коррупции" Владимир Цыганов не смог объяснить журналистам, обратившимся к нему за комментарием, почему защищаемые ими компании были не допущены к тендеру УЗ".

Компании, чьи заявки на участие в тендере были отклонены из-за того, что те не подали полного комплекта требуемой документации, обратились за защитой в Антимонопольный комитет и тот признал действия тендерного комитета "Укрзалізниці" при закупке масел и смазочных материалов полностью правомерными. По мнению журналиста, это решение и дало старт кампании по дискредитации УЗ.

В материале сообщается, что общественная организация "Стоп коррупции" была исключена из глобальной сети журналистов-расследователей GIJN в сентябре 2018 года. Как пояснил исполнительный директор GIJN Дэйв Каплан, "группа слишком вовлечена в политическую активность, а также были тревожные утверждения об отсутствии журналистского профессионализма и о конфликте интересов".