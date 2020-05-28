Клуб читателей
ГОРДОН
 
ДЕНЬГИ

За три дня украинцы купили 21 тыс. билетов на поезда – Мининфраструктуры

С 1 июня пассажиров в Украине готовы возить 42 железнодорожных состава, отметил первый заместитель министра инфраструктуры Дмитрий Абрамович.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
"Укрзалізниця" возобновляет перевозки пассажиров
"Укрзалізниця" возобновляет перевозки пассажиров
Фото: mtu.gov.ua

За три дня после объявления о возобновлении продажи железнодорожных билетов их купили 21 тыс. украинцев. Об этом сообщил 28 мая первый заместитель министра инфраструктуры Украины Дмитрий Абрамович, информирует сайт министерства.

"С 1 июня 42 поезда будут готовы отправиться. И их количество может увеличиться. Всего за три дня со старта продаж проездных документов пассажиры приобрели 21 тыс. билетов. "Укрзалізниця" готова к запуску пассажирских перевозок с 1 июня", – сказал чиновник.

Абрамович подчеркнул, что "нормы безопасности остаются в приоритете" при запуске железнодорожных перевозок.

В Мининфраструктуры отметили, что решение о восстановлении поездок по направлениям, на которые еще не продают билеты, будут приниматься областями в зависимости от ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

"На сегодня, есть решение областных комиссий по восстановлению сообщения в Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесской, Полтавской и Черкасской областях. Областные комиссии Черновицкой и Закарпатской областей не позволили восстановить движение. Областные комиссии Тернопольской и Хмельницкой областей позволили запустить только пригородное сообщение. Другие регионы примут решение дополнительно в течение 28–30 мая", – рассказали в ведомстве.

О возобновлении железнодорожного движения после карантина, связанного с распространением COVID-19, "Укрзалізниця" сообщила 26 мая. Анонсировались поездки пяти поездов "Интерсити+" с 1 июня.

27 мая "Укрзалізниця" открыла продажу билетов еще на девять поездов дальнего следования, они отправятся в рейсы тоже с 1 июня.

С 1 июня билеты на поезда "Укрзалізниці" можно будет купить за 90 дней до рейса вместо нынешнего максимума в 60 дней.

В Украине по состоянию на утро 28 мая зарегистрировано 22 382 случая коронавирусной инфекции, умерло 669 человек, вылечилось 8439.

Теги: Укрзалізниця, карантин, поезда, украинцы, Мининфраструктуры, билеты, продажа, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Дмитрий Абрамович
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
От $25 и выше. Старшая дочь Уиллиса объявила распродажу вещей из своего гардероба
От $25 и выше. Старшая дочь Уиллиса объявила распродажу вещей из своего гардероба
"Настя беременна", "Прекрасные человечки". В Instagram обсуждают новые фото Потапа и Насти
"Настя беременна", "Прекрасные человечки". В Instagram обсуждают новые фото Потапа и Насти
47-летняя Мария Миронова показала восьмимесячного сына
47-летняя Мария Миронова показала восьмимесячного сына
  "Тайное общество второрожденных членов королевской семьи". Вышел трейлер нового фильма Disney. Видео
  "Тайное общество второрожденных членов королевской семьи". Вышел трейлер нового фильма Disney. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS