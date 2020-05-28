За три дня украинцы купили 21 тыс. билетов на поезда – Мининфраструктуры

С 1 июня пассажиров в Украине готовы возить 42 железнодорожных состава, отметил первый заместитель министра инфраструктуры Дмитрий Абрамович.

За три дня после объявления о возобновлении продажи железнодорожных билетов их купили 21 тыс. украинцев. Об этом сообщил 28 мая первый заместитель министра инфраструктуры Украины Дмитрий Абрамович, информирует сайт министерства.

"С 1 июня 42 поезда будут готовы отправиться. И их количество может увеличиться. Всего за три дня со старта продаж проездных документов пассажиры приобрели 21 тыс. билетов. "Укрзалізниця" готова к запуску пассажирских перевозок с 1 июня", – сказал чиновник.

Абрамович подчеркнул, что "нормы безопасности остаются в приоритете" при запуске железнодорожных перевозок.

В Мининфраструктуры отметили, что решение о восстановлении поездок по направлениям, на которые еще не продают билеты, будут приниматься областями в зависимости от ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

"На сегодня, есть решение областных комиссий по восстановлению сообщения в Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесской, Полтавской и Черкасской областях. Областные комиссии Черновицкой и Закарпатской областей не позволили восстановить движение. Областные комиссии Тернопольской и Хмельницкой областей позволили запустить только пригородное сообщение. Другие регионы примут решение дополнительно в течение 28–30 мая", – рассказали в ведомстве.

О возобновлении железнодорожного движения после карантина, связанного с распространением COVID-19, "Укрзалізниця" сообщила 26 мая. Анонсировались поездки пяти поездов "Интерсити+" с 1 июня.

27 мая "Укрзалізниця" открыла продажу билетов еще на девять поездов дальнего следования, они отправятся в рейсы тоже с 1 июня.

С 1 июня билеты на поезда "Укрзалізниці" можно будет купить за 90 дней до рейса вместо нынешнего максимума в 60 дней.

В Украине по состоянию на утро 28 мая зарегистрировано 22 382 случая коронавирусной инфекции, умерло 669 человек, вылечилось 8439.