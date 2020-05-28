Степанов заявил, что санэпидслужбу как отдельный орган в Украине создавать не собираются

Противоэпидемическую службу в Украине могут создать в составе Минздрава, сообщил глава ведомства Максим Степанов.

Степанов: У нас была большая проблема с эпидемиологической службой Фото: moz.gov.ua

Отдельную санитарно-эпидемиологическую службу в Украине создавать не планируют. Об этом 28 мая на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"После начала эпидемии всем понятно, что у нас была большая проблема с эпидемиологической службой и с противоэпидемическими мероприятиями – она была просто ликвидирована. Относительно выделения в отдельный орган центральной исполнительной власти – такой вопрос мы сейчас не рассматриваем. Мы рассматриваем создание эпидемиологической службы именно в составе Министерства здравоохранения", – сказал он.

По словам министра, у такой службы будет "четкий функционал", который среди прочего будет включать проведение противоэпидемических мероприятий, инфекционный контроль и реагирование на эпидемии.

В мае 2017 года Кабинет Министров Украины ликвидировал Государственную санитарно-эпидемиологическую службу из-за нецелесообразности дальнейшего функционирования. Выполнение ее полномочий возложили на Госпотребслужбу.

Совет национальной безопасности и обороны 11 февраля 2020 года рекомендовал Минздраву восстановить санитарно-эпидемиологическую службу в связи с угрозой вспышки коронавируса.

В Украине по состоянию на утро 28 мая зарегистрировано 22 382 случая коронавирусной инфекции, умерло 669 человек, вылечилось 8439.