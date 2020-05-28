Глава Минсоцполитики Украины о бизнесе во время карантина: Люди не возмущены, они просто привыкли работать

Глава Министерства социальной политики Украины Марина Лазебная считает, что государству нужно еще много работать для поддержки бизнеса, пострадавшего из-за карантина, введенного в связи с COVID-19.

Кризис, связанный с коронавирусной инфекцией и введением в Украине карантина, обострил в обществе социальные настроения. Об этом министр социальной политики Украины Марина Лазебная заявила LB.ua в интервью, которое было опубликовано 27 мая.

"Любой кризис обостряет в обществе социальные настроения, ощущение несправедливости. Так есть во всем мире. Вы говорите, что люди возмущены. Они не возмущены, они просто привыкли работать, каждый день ходить на работу, а карантин изменил привычный уклад жизни, ограничив финансовые ресурсы. Возможно, решения, которые принимает Минэкономики – по льготным кредитным линиям, обеспечение выплат по частичной безработице, – не идеальны, их надо отшлифовать, но они есть", – сказала министр.

По ее словам, "просто надо быть ближе к проблемам людей, больше коммуницировать с предпринимателями, понимать их потребности и говорить о том, что сделано и что запланировано".

Глава Минсоцполитики согласилась, что государству еще нужно "много работать" для поддержки бизнеса.

"Первое, что мы сделали для предпринимателей на время коронакризиса, – освободили их от уплаты единого социального взноса на период карантина. Но в этом вопросе почему-то все умалчивают о главном: этот период неуплаты будет для них учитываться в страховом стаже. Это очень толерантная со стороны государства позиция по отношению к этим лицам. Это фактически тоже государственная помощь", – считает Лазебная.

Карантин в Украине ввели в марте в связи с распространением коронавирусной инфекции. С 11 мая началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

В Украине по состоянию на утро 28 мая зарегистрировано 22 382 случая коронавирусной инфекции, умерло 669 человек, вылечилось 8439.

Введенный из-за коронавируса карантин спровоцировал, по оценкам МВФ, самый масштабный со времен Великой депрессии экономический кризис.

13 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что за последние два месяца в стране официально зарегистрировано 197 тыс. безработных. Всего, по его словам, в Украине почти 500 тыс. безработных. Правительство оценивает реальное количество неработающих граждан в 2 млн.