Клуб читателей
ГОРДОН
 
ДЕНЬГИ

Глава Минсоцполитики Украины о бизнесе во время карантина: Люди не возмущены, они просто привыкли работать

Глава Министерства социальной политики Украины Марина Лазебная считает, что государству нужно еще много работать для поддержки бизнеса, пострадавшего из-за карантина, введенного в связи с COVID-19.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Лазебная рассказала, как государство помогает бизнесу
Лазебная рассказала, как государство помогает бизнесу
Фото: Міністерство соціальної політики України / Facebook

Кризис, связанный с коронавирусной инфекцией и введением в Украине карантина, обострил в обществе социальные настроения. Об этом министр социальной политики Украины Марина Лазебная заявила LB.ua в интервью, которое было опубликовано 27 мая.

"Любой кризис обостряет в обществе социальные настроения, ощущение несправедливости. Так есть во всем мире. Вы говорите, что люди возмущены. Они не возмущены, они просто привыкли работать, каждый день ходить на работу, а карантин изменил привычный уклад жизни, ограничив финансовые ресурсы. Возможно, решения, которые принимает Минэкономики – по льготным кредитным линиям, обеспечение выплат по частичной безработице, – не идеальны, их надо отшлифовать, но они есть", – сказала министр.

По ее словам, "просто надо быть ближе к проблемам людей, больше коммуницировать с предпринимателями, понимать их потребности и говорить о том, что сделано и что запланировано".

Глава Минсоцполитики согласилась, что государству еще нужно "много работать" для поддержки бизнеса.

"Первое, что мы сделали для предпринимателей на время коронакризиса, – освободили их от уплаты единого социального взноса на период карантина. Но в этом вопросе почему-то все умалчивают о главном: этот период неуплаты будет для них учитываться в страховом стаже. Это очень толерантная со стороны государства позиция по отношению к этим лицам. Это фактически тоже государственная помощь", – считает Лазебная.

Карантин в Украине ввели в марте в связи с распространением коронавирусной инфекции. С 11 мая началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

В Украине по состоянию на утро 28 мая зарегистрировано 22 382 случая коронавирусной инфекции, умерло 669 человек, вылечилось 8439.

Введенный из-за коронавируса карантин спровоцировал, по оценкам МВФ, самый масштабный со времен Великой депрессии экономический кризис.

13 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что за последние два месяца в стране официально зарегистрировано 197 тыс. безработных. Всего, по его словам, в Украине почти 500 тыс. безработных. Правительство оценивает реальное количество неработающих граждан в 2 млн.

Теги: эпидемия, бизнес, карантин, предприниматели, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Марина Лазебная, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
От $25 и выше. Старшая дочь Уиллиса объявила распродажу вещей из своего гардероба
От $25 и выше. Старшая дочь Уиллиса объявила распродажу вещей из своего гардероба
"Настя беременна", "Прекрасные человечки". В Instagram обсуждают новые фото Потапа и Насти
"Настя беременна", "Прекрасные человечки". В Instagram обсуждают новые фото Потапа и Насти
47-летняя Мария Миронова показала восьмимесячного сына
47-летняя Мария Миронова показала восьмимесячного сына
  "Тайное общество второрожденных членов королевской семьи". Вышел трейлер нового фильма Disney. Видео
  "Тайное общество второрожденных членов королевской семьи". Вышел трейлер нового фильма Disney. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS