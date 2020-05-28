В "Укрзалізниці" уволили руководство подразделения, которое отвечает за поезда "Интерсити"

Руководство "Украинской железнодорожной скоростной компании" уволено после выявления грубых нарушений при организации питания пассажиров, отметил и.о. главы правления "Укрзалізниці" Иван Юрик.

Руководство филиала "Укрзалізниці" "Украинская железнодорожная скоростная компания" (УЖСК) уволено. Об этом 27 мая в Facebook сообщил и.о. главы правления "Укрзалізниці" Иван Юрик.

"Когда участники торгов хотят предложить большую цену, но их искусственно ограничивают в этом – это не честный конкурс! И минус миллионы на счету компании и сомнения в надежности качества услуг для пассажиров. Служебная внутренняя проверка показала грубые нарушения в филиале УЖСК при организации отбора контрагента по питанию в скоростных поездах "Интерсити". Руководство филиала уволено", – написал он.

По словам и.о. руководителя, "Укрзалізниця" "строит свое новое будущее, где такие практики будут искореняться и уйдут в прошлое".

"В ближайшее время будет проведен прозрачный и конкурентный отбор с соблюдением законодательства. Недостатки, которые были установлены в ходе служебного расследования, будут устранены", – заявил Юрик.

УЖСК – обособленное подразделение "Укрзалізниці", которое занимается перевозкой пассажиров скоростными поездами категорий "Интерсити" и "Интерсити+" на внутриукраинских и международных маршрутах. Компания создана в 2012 году.