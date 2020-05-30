"Укрзалізниця" возобновляет движение пассажирских поездов в 14 областях страны. Инфографика
Государственная компания "Укрзалізниця" после смягчения карантина возобновляет движение пассажирских поездов по Украине. Согласно инфографике, которую опубликовал 29 мая в Telegram министр инфраструктуры Владислав Криклий, железнодорожным транспортом украинцы смогут воспользоваться в пределах 14 областей. Помимо оккупированных территорий, поезда пока не будут курсировать в Черниговской области и на запад от Винницкой и Киевской областей. Карантин был введен в марте в связи с коронавирусной инфекцией. Пассажирские поезда должны начать курсировать с 1 июня.
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