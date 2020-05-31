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Пять областей Украины не готовы к ослаблению карантина – Минздрав

В Волынской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях превышен порог новых случаев заболеваемости COVID-19.

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На 31 мая в Украине зарегистрировано 23 672 случая коронавирусной болезни
На 31 мая в Украине зарегистрировано 23 672 случая коронавирусной болезни
Фото: depositphotos.com

По состоянию на 31 мая пять областей Украины не соответствуют всем необходимым критериям для ослабления карантинных мер. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

В Волынской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях превышен порог новых случаев заболеваемости. В Донецкой области в недостаточной мере проводится тестирование на COVID-19.

Кроме того, в Киеве зафиксировано превышение критерия выявленных случаев заболевания. При норме 12 случаев на 100 тыс. человек в столице – 12,2.

Фото: moz.gov.ua
Фото: moz.gov.ua

В связи с распространением коронавирусной инфекции в марте в Украине ввели карантин. С 11 мая началось его смягчение. Гражданам разрешили посещать парки и скверы. Кроме того, открылись магазины, торгующие непродовольственными товарами, салоны красоты и нотариальные конторы. 

20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

Всего правительство разработало пять этапов постепенной отмены ограничений. 

По состоянию на 29 мая к послаблению карантина не были готовы четыре области Украины – Донецкая, Львовская, Ровенская и Черновицкая.

На 31 мая в Украине зарегистрировано 23 672 случая коронавирусной болезни, 708 человек умерли, 9538 выздоровели. Из них в Киеве заболели 2985 человек, 648 выздоровели.

Теги: Киев, Украина, карантин, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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