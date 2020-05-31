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В Вооруженных силах Украины зарегистрирован четвертый летальный случай от COVID-19

За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 12 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, один человек умер.

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В ВСУ болеет 118 человек
В ВСУ болеет 118 человек
Фото: Командування Медичних сил Збройних Сил України / Facebook

По состоянию на утро 31 мая в Вооруженных силах Украины COVID-19 болеет 118 человек. Об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ на своей странице в Facebook.

За прошедшие сутки зарегистрировано 12 новых случаев заболевания. В изоляторе воинской части в Харьковской области находится один военнослужащий, симптомы заболевания у него отсутствуют. Еще 11 человек (Киевская область – девять военнослужащих и один работник ВСУ, Житомирская область – один военнослужащий) находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего за время пандемии выздоровело 111 человек, на изоляции, в том числе на самоизоляции, находится 453 человека.

В ВСУ зафиксирован четвертый летальный случай от коронавируса – 30 мая в Черновицкой области умер мужчина.

"Сотрудник болел с 22 мая, лечился дома под наблюдением медицинской службы. 27 мая в связи с ухудшением состояния здоровья обратился в Новоселицкую центральную районную больницу Черновицкой области, где ему была проведена рентгенография органов грудной клетки. В этот же день он был госпитализирован в Черновицкий военный госпиталь с диагнозом "негоспитальная двухсторонняя пневмония". Назначено лечение, взят биоматериал на ПЦР, по результатам которого 28 мая подтвердили заболевание острой респираторной болезнью COVID-19", – рассказали в пресс-службе.

Мужчину лечили в палате интенсивной терапии инфекционного отделения. 30 мая состояние здоровья ухудшилось, интенсивная терапия результатов не дала – мужчина умер.

В командовании Медсил отметили, что у мужчины были сопутствующие заболевания.

https://www.facebook.com/Ukrmilitarymedic/posts/144182683855370

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на сегодняшний день в Украине зарегистрировано 23 672 случая коронавирусной болезни, 708 человек умерли, 9538 выздоровели.

Теги: военные, пневмония, лечение, госпиталь, ВСУ, военнослужащий, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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