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Во Львовской области от коронавируса умер фельдшер экстренной медпомощи

По данным Львовской облгосадминистрации, умерший сегодня от COVID-19 старший фельдшер из Сокаля был подключен к аппарату ИВЛ и имел избыточный вес.

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COVID-19 у медика подтвердили 16 мая
COVID-19 у медика подтвердили 16 мая
Фото: ЕРА

31 мая во Львовской области скончался старший фельдшер подстанции экстренной медицинской помощи города Сокаль. Об этом со ссылкой на Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф проинформировал Львовский городской совет.

"Мужчина около 40 лет отдал работе в службе экстренной медицинской помощи. В течение недели пациент боролся с коронавирусной инфекцией, находясь в больнице в тяжелом состоянии, однако спасти его не удалось", – говорится в сообщении.

Львовская облгосадминистрация уточнила, что пациент – 1955 года рождения, у него был избыточный вес как сопутствующее заболевание. COVID-19 у него подтвердили 16 мая, с 26 мая был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Смерть медика 31 мая стала 55-й во Львовской области за время эпидемии.

На утро 31 мая в Украине зарегистрировано 23 672 случая коронавирусной болезни, 708 человек умерли, 9538 выздоровели.

Теги: смерть, Львовская область, медики, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, ИВЛ
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