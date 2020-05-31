В Винницкой области не будут с 1 июня возобновлять пассажирские перевозки

В Винницкой облгосадминистрации считают, что из-за поминальных дней в область могут приехать люди из других регионов, что приведет к ухудшению эпидемической ситуации.

С 1 июня в Украине возобновляется межобластное сообщение всеми видами транспорта Фото: depositphotos.com

В Винницкой области с 1 июня не начнут перевозить пассажиров железнодорожным транспортом и межобластными автобусами. Об этом говорится в протоколе, опубликованном на сайте Винницкой ОГА.

Решение не возобновлять пассажирские перевозки с 1 июня приняли из-за нестабильной ситуации с количеством больных коронавирусом, которое фиксируется каждый день.

Межобластные перевозки не возобновляют с учетом того, что в ближайшее время состоятся поминальные дни (праздник Троицы 7 июня), а значит, в город и область могут приехать люди из других регионов. Это может ухудшить эпидемическую ситуацию в Винницкой области, отметили в ОГА.

Возобновление пассажирских перевозок железнодорожным транспортом на внутреннем сообщении и между регионами, а также автобусным транспортом комиссия рассмотрит 15 июня.

В ОГА предостерегли, что расширение сообщения с другими регионами, особенно с теми, в которых заболеваемость значительно выше, может привести к увеличению количества новых случаев на 40–60%.

В связи с распространением коронавирусной инфекции в марте в Украине ввели карантин. С 11 мая началось его смягчение. Гражданам разрешили посещать парки и скверы. Кроме того, открылись магазины, торгующие непродовольственными товарами, салоны красоты и нотариальные конторы.

20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

Всего правительство разработало пять этапов постепенной отмены ограничений.

С 1 июня наступает третий этап ослабления карантина. Он предусматривает разрешение на работа спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов. Также в этот день возобновляется межобластное сообщение всеми видами транспорта.

На 31 мая в Украине зарегистрировано 23 672 случая коронавирусной болезни, 708 человек умерли, 9538 выздоровели. Из них в Киеве заболели 2985 человек, 648 выздоровели.