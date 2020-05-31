Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Бельгийский принц Иоахим заразился коронавирусом на вечеринке в Испании

Испанская полиция начала проверку нарушений на вечеринке в Кордове, где коронавирусом заразился бельгийский принц Иоахим.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
У Иоахима легкие симптомы COVID-19
У Иоахима легкие симптомы COVID-19
Фото: ЕРА

Бельгийский принц Иоахим заразился коронавирусом после посещения вечеринки в Испании. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на заявление королевского дворца.

28-летний Иоахим приехал в Испанию на практику, а через два дня отправился на юг страны, в Кордову.

Испанские СМИ писали, что на вечеринке было 27 человек, что является нарушением – по правилам сейчас в Испании можно собираться группами не более 15 человек.

Испанская полиция уже начала проверку. Нарушителей режима самоизоляции могут оштрафовать на сумму до 10 тыс.

Все те, кто присутствовал на вечеринке, находятся на карантине. У принца Иоахима наблюдаются легкие симптомы коронавируса, сообщает ВВС.

Принц Иоахим является младшим сыном принцессы Астрид, сестры нынешнего короля Бельгии Филиппа. Принц является 10-м в очереди на бельгийский престол. Он состоит в отношениях с испанкой.

По состоянию на сегодняшнее утро во всем мире коронавирусной инфекцией заразилось 6 063 725 человек, умерло 369 244, выздоровело 2 566 048. Об этом говорят данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

В Испании инфицированы 239 228 человек, умерли 27 125.

Теги: Испания, Бельгия, карантин, нарушители, вечеринка, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  "Прилетіла канарейка". Мэр Кличко дал последний звонок для киевских выпускников и пригласил на вальс
  "Прилетіла канарейка". Мэр Кличко дал последний звонок для киевских выпускников и пригласил на вальс
"Кто правильно работает, тот покупает еще одну квартиру". Седокова приобрела недвижимость в Москве
"Кто правильно работает, тот покупает еще одну квартиру". Седокова приобрела недвижимость в Москве
  "Сначала были отчаяние и боль". Огневич презентовала "Голу правду", пообещав шокировать кадрами из нового видео
  "Сначала были отчаяние и боль". Огневич презентовала "Голу правду", пообещав шокировать кадрами из нового видео
"Да, мы перекрываем некоторым кислород, но не массово же. Еще пока". Галкин спародировал диалог Путина с мэром Москвы
"Да, мы перекрываем некоторым кислород, но не массово же. Еще пока". Галкин спародировал диалог Путина с мэром Москвы
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS