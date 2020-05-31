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Наместник Почаевской лавры поддержал теорию, что прививками от COVID-19 Гейтс хочет подчинить себе людей

19 мая Синод Православной церкви Молдовы Московского патриархата заявил, что вакцинация от COVID-19 якобы несет опасность микрочипирования, а ответственность за это несет миллиардер Билл Гейтс. Наместник Почаевской лавры Владимир поддержал это заявление.

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Теория о причастности Гейтса к появлению COVID-19 является одним из самых популярных фейков о коронавирусе
Теория о причастности Гейтса к появлению COVID-19 является одним из самых популярных фейков о коронавирусе
Фото: EPA

Наместник Почаевской лавры Владимир выступил от имени монастыря с поддержкой заявления Синода Православной церкви Молдовы Московского патриархата, в которой молдавская церковь заявила, что вакцинация от COVID-19 может привести к массовому чипированию людей. Соответствующий документ опубликован на сайте Православной церкви Молдовы.

"Поддерживаем вашу исповедническую позицию. Желаем, чтобы вы и в дальнейшем твердо и решительно защищали христианские ценности и предупреждали православных христиан об опасностях нашего времени", – говорится в заявлении наместника Почаевской лавры.

Речь идет о документе (.doc), который Синод Православной церкви Молдовы Московского патриархата на своем сайте опубликовал 19 мая. В нем церковь обратилась к президенту Молдовы Игорю Додону с критикой вакцинации от COVID-19. В документе говорится, что такая вакцинация якобы несет опасность микрочипирования или введения в организм человека других посторонних предметов.

"Считается, что Билл Гейтс в первую очередь отвечает за создание технологии микрочипирования населения с помощью вакцины, которая вводит в организм наночастицы, реагирующие на 5G-волны и позволяющие дистанционно управлять людьми. Также считается, что технология 5G в сочетании с определенными вакцинами, применяемыми в Китае и Италии, послужила основой для появления этого вируса, который перевернул всю планету с ног на голову", – говорится в заявлении церкви.

Теория о том, что Гейтс связан с пандемией COVID-19, появилась еще в январе, отмечает Forbes. Пользователь Twitter, связанный с конспирологическим сообществом QAnon, сделал свой вывод из того факта, что британский Институт Пирбрайт, финансируемый фондом Гейтса и его жены Мелинды, владел патентом, который защищает разработку ослабленной формы коронавируса, которая потенциально может использоваться в качестве вакцины для профилактики респираторных заболеваний у птиц и других животных.

По данным компании Zignal Labs, которая занимается аналитикой медиа, дезинформация об участии Гейтса в создании и распространении коронавируса на апрель была самой популярной из всех ложных теорий о COVID-19.

Медиааналитики насчитали около 16 тыс. постов на Facebook, которые прокомментировали и лайкнули почти 900 тыс. раз. На YouTube 10 самых популярных видео, распространяющих информацию о связи Гейтса и COVID-19, в марте и апреле были просмотрены 10 млн раз.

Сам Гейтс в интервью CNN заявил, что обвинение человека в создании коронавируса звучит отчасти странно. По его мнению, "есть люди, которые хотят смотреть на коронавирус сквозь призму политики, а не науки, и это может привести к странным взглядам на проблему, не позволяющим говорить правду или посмотреть на реальные цифры рационально".

Теги: Билл Гейтс, церковь, фейк, Почаевская лавра, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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