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Бельгия решила открыть границы с соседними странами, но не предупредила их

Правительство Бельгии приняло решение открыть границу с рядом стран-соседей. Однако когда бельгийцы попытались въехать во Францию, их вернули назад.

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Министр иностранных дел Бельгии Филипп Гоффен заявил, что проблема с выездом была в отсутствии коммуникации
Министр иностранных дел Бельгии Филипп Гоффен заявил, что проблема с выездом была в отсутствии коммуникации
Фото: depositphotos.com

Министр внутренних дел Бельгии Питер де Крем объявил, что правительство решило разрешить гражданам выезжать из страны в Германию, Нидерланды, Францию и Люксембург с целью посещения семьи. Об этом 31 мая сообщает The Brussels Times.

Однако соседние страны, отмечает издание, не были проинформированы об этом решении. В частности, когда бельгийцы попытались въехать во Францию, то были возвращены.

По словам министра иностранных дел Бельгии Филиппа Гоффена, проблема была в отсутствии коммуникации и она будет решена, как только пограничные посты будут осведомлены о решении правительства. Однако позже он заявил, что открытие границ для семей вообще не распространяется на Францию, отмечают журналисты.

Затем де Крем объявил, что граница также будет открыта для покупок, хотя это и не рекомендуется.

По словам мэра Слейса в голландской провинции Зеландия, решение стало для него неожиданностью. Мэр еще одного голландского города Хюлст Ян-Франс Малдер тоже был удивлен таким решением. Он заявил, что город готовился к открытию границ лишь 8 июня.

По состоянию на 31 мая в Бельгии подтвердили 58,3 тыс. случаев заражения, 9467 человек умерли, отмечается на сайте Университета Джонса Хопкинса. Всего в мире коронавирусной инфекцией заразилось 6 063 725 человек, умерло 369 244, выздоровело 2 566 048.

Теги: Франция, Нидерланды, Бельгия, карантин, Люксембург, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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