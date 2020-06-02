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Пандемия COVID-19. В Великобритании число умерших превысило 39 тыс.

111 человек в Соединенном Королевстве умерли от коронавирусной инфекции за прошедшие 24 часа.

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Заболеваемость в Британии идет на спад
Фото: ЕРА

По данным на 1 июня, количество жертв эпидемии коронавирусного заболевания COVID-19 в Великобритании составило 39 045, сообщило в Twitter министерство здравоохранения страны.

За сутки зарегистрировано 111 умерших (-114 по сравнению со вчерашним днем).

Великобритания занимает первое место в Европе по числу летальных исходов.

Выявлено 1570 новых случаев инфицирования (-875); в общей сложности диагноз COVID-19 в стране был подтвержден у 276 332 человек.

За сутки удалось взять более 128 тыс. тестов, сказано в твите министерства. 31 мая правительство Великобритании заявило, что имеющиеся мощности позволяют делать более 200 тыс. тестов в день.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось почти 6,68 млн человек, из них 374 тыс. умерли.

Теги: Великобритания, эпидемия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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