Пандемия COVID-19. В Великобритании число умерших превысило 39 тыс.

По данным на 1 июня, количество жертв эпидемии коронавирусного заболевания COVID-19 в Великобритании составило 39 045, сообщило в Twitter министерство здравоохранения страны.
За сутки зарегистрировано 111 умерших (-114 по сравнению со вчерашним днем).
Великобритания занимает первое место в Европе по числу летальных исходов.
Выявлено 1570 новых случаев инфицирования (-875); в общей сложности диагноз COVID-19 в стране был подтвержден у 276 332 человек.
As of 9am 1 June, there have been 4,484,340 tests, with 128,437 tests on 31 May.— Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) June 1, 2020
276,332 people have tested positive.
As of 5pm on 31 May, of those tested positive for coronavirus, across all settings, 39,045 have sadly died.
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За сутки удалось взять более 128 тыс. тестов, сказано в твите министерства. 31 мая правительство Великобритании заявило, что имеющиеся мощности позволяют делать более 200 тыс. тестов в день.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось почти 6,68 млн человек, из них 374 тыс. умерли.