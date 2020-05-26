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COVID-19 в Великобритании. 134 летальных исхода за сутки, в Северной Ирландии впервые за два месяца никто не умер

Общее число жертв эпидемии коронавирусной инфекции в Соединенном Королевстве превысило 37 тыс., это наивысший показатель в Европе.

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В Великобритании обнародовали новые данные о заболеваемости и смертности
В Великобритании обнародовали новые данные о заболеваемости и смертности
Фото: ЕРА

За прошедшие 24 часа в Великобритании зарегистрировано 134 летальных исхода коронавирусного заболевания, сообщило в Twitter министерство здравоохранения страны.

Накануне от инфекции скончался 121 человек.

Общее число жертв эпидемии достигло 37 048 (первое место в Европе).

Выявлено 2004 новых случая заражения (почти на 400 больше, чем вчера). Всего в Соединенном Королевстве коронавирусом заразилось 265 227 человек (второе место в Европе после России).

Как отмечает ВВС, впервые с 18 марта не зафиксировано ни одного смертельного случая в Северной Ирландии. В этой части королевства подтверждено 4637 случаев коронавируса, скончалось 514 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось более 5,51 млн человек, из них 346,7 тыс. умерли, более 2,25 млн вылечились.

Теги: Великобритания, эпидемия, Северная Ирландия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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