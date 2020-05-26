COVID-19 в Великобритании. 134 летальных исхода за сутки, в Северной Ирландии впервые за два месяца никто не умер

За прошедшие 24 часа в Великобритании зарегистрировано 134 летальных исхода коронавирусного заболевания, сообщило в Twitter министерство здравоохранения страны.
Накануне от инфекции скончался 121 человек.
Общее число жертв эпидемии достигло 37 048 (первое место в Европе).
Выявлено 2004 новых случая заражения (почти на 400 больше, чем вчера). Всего в Соединенном Королевстве коронавирусом заразилось 265 227 человек (второе место в Европе после России).
As of 9am 26 May, there have been 3,681,295 tests, with 109,979 tests on 25 May.— Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) May 26, 2020
265,227 people have tested positive.
As of 5pm on 25 May, of those tested positive for coronavirus, across all settings, 37,048 have sadly died. pic.twitter.com/qNNPHGUDvQ
Как отмечает ВВС, впервые с 18 марта не зафиксировано ни одного смертельного случая в Северной Ирландии. В этой части королевства подтверждено 4637 случаев коронавируса, скончалось 514 человек.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось более 5,51 млн человек, из них 346,7 тыс. умерли, более 2,25 млн вылечились.