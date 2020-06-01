Количество зараженных коронавирусом в РФ превысило 410 тыс., за последние сутки зафиксировали еще 9035 случаев

От коронавирусной болезни в РФ умерло 4855 человек, страна занимает третье место в мире по числу инфицированных.

Количество подтвержденных случаев коронавируса в РФ по состоянию на 1 июня увеличилось до 414 878, сообщил в Telegram оперативный штаб министерства здравоохранения РФ.

За последние сутки инфекция была выявлена еще у 9035 человек. 40,1% из них не имели клинических проявлений болезни, отметили в министерстве.

От коронавирусной болезни в РФ умерло 4855 человек (+162 за последние 24 часа).

175 877 больных вылечились, в том числе 3994 – за последние сутки. "Ведомости" отметили, что это минимальный показатель с 18 мая.

Российские власти учитывают в статистике информацию из оккупированного украинского Крыма. По данным минздрава РФ, на полуострове подтверждено ‭‭550‬‬ случаев заражения, умерло шесть человек.

С 27 мая министерство рекомендовало не учитывать в общей статистике по коронавирусу случаи при отсутствии жалоб.

Россия занимает третье место в мире после США и Бразилии по числу инфицированных. С 30 марта в РФ действовал карантин, введенный в связи со вспышкой коронавирусной инфекции. Президент Владимир Путин распорядился отменить с 12 мая режим нерабочих дней и смягчить ограничения.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, во всем мире коронавирусом инфицировалось более 6,19 млн человек, более 372,5 тыс. из них скончались, а 2,65 млн вылечились.