Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Количество зараженных коронавирусом в РФ превысило 410 тыс., за последние сутки зафиксировали еще 9035 случаев

От коронавирусной болезни в РФ умерло 4855 человек, страна занимает третье место в мире по числу инфицированных.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
С 12 мая в РФ постепенно смягчают карантин, введенный из-за коронавируса
С 12 мая в РФ постепенно смягчают карантин, введенный из-за коронавируса 
Фото:EPA

Количество подтвержденных случаев коронавируса в РФ по состоянию на 1 июня увеличилось до 414 878, сообщил в Telegram оперативный штаб министерства здравоохранения РФ. 

За последние сутки инфекция была выявлена еще у 9035 человек. 40,1% из них не имели клинических проявлений болезни, отметили в министерстве. 

От коронавирусной болезни в РФ умерло 4855 человек (+162 за последние 24 часа). 

175 877 больных вылечились, в том числе 3994 – за последние сутки. "Ведомости" отметили, что это минимальный показатель с 18 мая. 

Российские власти учитывают в статистике информацию из оккупированного украинского Крыма. По данным минздрава РФ, на полуострове подтверждено ‭‭550‬‬ случаев заражения, умерло шесть человек. 

С 27 мая министерство рекомендовало не учитывать в общей статистике по коронавирусу случаи при отсутствии жалоб. 

Россия занимает третье место в мире после США и Бразилии по числу инфицированных. С 30 марта в РФ действовал карантин, введенный в связи со вспышкой коронавирусной инфекции. Президент Владимир Путин распорядился отменить с 12 мая режим нерабочих дней и смягчить ограничения.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, во всем мире коронавирусом инфицировалось более 6,19 млн человек, более 372,5 тыс. из них скончались, а 2,65 млн вылечились. 

Теги: Россия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Дочь Добкина стала певицей ADMood и спела дебютный трек "Мур-мур"
Дочь Добкина стала певицей ADMood и спела дебютный трек "Мур-мур"
Разговор с родителями довел Тодоренко до слез
Разговор с родителями довел Тодоренко до слез
Литвинова для Vogue разрисовала ручкой свои фотографии
Литвинова для Vogue разрисовала ручкой свои фотографии
  Сын Тарабаровой хочет сестричку. Певица рассказала, как готовит сына к пополнению в семье
  Сын Тарабаровой хочет сестричку. Певица рассказала, как готовит сына к пополнению в семье
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS