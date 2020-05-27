Российский минздрав рекомендовал не учитывать в статистике больных COVID-19 в легкой форме

Согласно методичным рекомендациям минздрава России, случаи выявления COVID-19 у больного, от которого не поступало жалоб на самочувствие, не нужно включать в общую статистику.

Министерство здравоохранения России рекомендовало не учитывать в общей статистике по COVID-19 случаи коронавируса в легкой форме. Об этом говорится в методичке, опубликованной на сайте минздрава РФ.

"В случае выявления вируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации данное состояние следует расценивать как носительство вируса... Такие случаи в статистику заболеваемости и смертности не включаются", – говорится в рекомендациях.

В России на 27 мая подтверждено более 370 тыс. случаев заболевания COVID-19, из них почти 4 тыс. человек умерли. Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, РФ находится на третьем месте в мире по количеству больных. Всего в мире COVID-19 подтвердили у 5,6 млн человек, 352 тыс. – умерли.