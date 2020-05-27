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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Дело Джемилева. Следком РФ заявил о завершении расследования

В "управлении Следственного комитета России" в Крыму обвиняют лидера крымскотатарского народа Мустафу Джемилева в "пересечении государственной границы Российской Федерации" после запрета на въезд.

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3 мая 2014 года Джемилева не пустили в Крым, заявив о запрете на въезд на полуостров в течение пяти лет
3 мая 2014 года Джемилева не пустили в Крым, заявив о запрете на въезд на полуостров в течение пяти лет
Фото: Уповноважений Президента України у справах кримськотатарського народу / Facebook

"Управление Следственного комитета Российской Федерации" в аннексированном Крыму завершило расследование уголовного дела в отношении лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. Об этом 27 мая говорится на сайте так называемого ведомства.

Джемилева обвиняют в "пересечении государственной границы Российской Федерации" после запрета на въезд, небрежном хранении огнестрельного оружия и в незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

В "управлении Следкома РФ" заявили, что 3 мая 2014 года Джемилев якобы незаконно въехал в Крым через пункт пропуска "Армянск".

Ему также предъявляют хранение в его доме в Бахчисарае карабина ОП-СКС калибра 7.62 мм. В "управлении Следкома РФ" заявили, что в мае 2013 года сын Джемилева якобы незаконно завладел оружием, совершив из него убийство человека.

"В настоящее время расследование завершено. Материалы уголовного дела направлены в прокуратуру Республики Крым для изучения на предмет подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении.

3 мая 2014 года Джемилева не пустили в Крым, заявив о запрете на въезд на полуостров в течение пяти лет. Тысячи крымских татар в ответ пришли к контрольно-пропускному пункту под Армянском, чтобы заблокировать трассу, ведущую к полуострову. Тогдашний "прокурор Крыма" Наталья Поклонская обвинила крымских татар в "незаконных публичных акциях экстремистского характера".

После оккупации полуострова Россией Хайсер Джемилев был вывезен за пределы Крыма. 10 июня 2015 года Краснодарский краевой суд РФ приговорил Джемилева-младшего к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, засчитав двухлетнее пребывание под стражей в счет отбывания наказания, позже Верховный суд РФ сократил ему наказание до трех с половиной лет колонии. Срок заключения истек 25 ноября 2016 года, в тот же день сын политика вернулся в Украину.

В интервью Дмитрию Гордону в 2017 году Мустафа Джемилев говорил, что ему через посредника намекали на возможность освободить сына в случае согласия на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Теги: Россия, Крым, Мустафа Джемилев, аннексия, расследование
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