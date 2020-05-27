"Я что, не человек? Не имею права заболеть?" Кадыров рассказал о состоянии своего здоровья

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что ежегодно проходит диспансеризацию в Центральной клинической больнице в Москве.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что абсолютно здоров. Об этом он сообщил в прямом эфире на странице в Instagram директора Чеченской государственной телерадиокомпании "Грозный" Ахмеда Дудаева.

"Если даже я заболел, в мире миллионы людей заражены коронавирусной инфекцией, десятки тысяч умерли. Я что, не человек? Не имею права заболеть? Не имею права поставить капельницу и поднять иммунитет? Я абсолютно здоровый человек", – заявил Кадыров.

Глава республики сообщил, что с начала пандемии регулярно проходит обследование в Грозном, чтобы обезопасить окружающих. Он заявил, что ежегодно проходит диспансеризацию в Центральной клинической больнице в Москве, в которую, по информации СМИ, его якобы госпитализировали с COVID-19.

"Я как глава республики именно там два раза в год обязан проходить проверку. Не я это придумал, все главы регионов так. Я должен ежегодно проходить диспансеризацию в ЦКБ в Москве как глава субъекта", – добавил он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram АХМАТ-СИЛА Публикация от АЛЛАХIУ АКБАР (@ahmed_95kra) 27 Май 2020 в 7:58 PDT

По состоянию на 27 мая в РФ зафиксировали 370 680 случаев инфицирования коронавирусной болезнью, 141 208 человек выздоровели, 3541 – умер, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

С 3 апреля в Чечне был установлен карантинный режим, с 5 апреля полностью перекрыты въезд и выезд из региона.

Рамзан Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года.