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"Я что, не человек? Не имею права заболеть?" Кадыров рассказал о состоянии своего здоровья

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что ежегодно проходит диспансеризацию в Центральной клинической больнице в Москве.

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Кадыров: Я абсолютно здоровый человек
Кадыров: Я абсолютно здоровый человек
Фото: depositphotos.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что абсолютно здоров. Об этом он сообщил в прямом эфире на странице в Instagram директора Чеченской государственной телерадиокомпании "Грозный" Ахмеда Дудаева.

"Если даже я заболел, в мире миллионы людей заражены коронавирусной инфекцией, десятки тысяч умерли. Я что, не человек? Не имею права заболеть? Не имею права поставить капельницу и поднять иммунитет? Я абсолютно здоровый человек", – заявил Кадыров.

Глава республики сообщил, что с начала пандемии регулярно проходит обследование в Грозном, чтобы обезопасить окружающих. Он заявил, что ежегодно проходит диспансеризацию в Центральной клинической больнице в Москве, в которую, по информации СМИ, его якобы госпитализировали с COVID-19.

"Я как глава республики именно там два раза в год обязан проходить проверку. Не я это придумал, все главы регионов так. Я должен ежегодно проходить диспансеризацию в ЦКБ в Москве как глава субъекта", – добавил он. 

По состоянию на 27 мая в РФ зафиксировали 370 680 случаев инфицирования коронавирусной болезнью, 141 208 человек выздоровели, 3541 – умер, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

С 3 апреля в Чечне был установлен карантинный режим, с 5 апреля полностью перекрыты въезд и выезд из региона.

Рамзан Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года.

Теги: здоровье, Чечня, Рамзан Кадыров, Москва, больница, Грозный, госпиталь, больницы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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