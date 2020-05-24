Заболевший COVID-19 Кадыров идет на поправку – СМИ

Глава Чечни Рамзан Кадыров, о госпитализации которого ранее сообщал Telegram-канал Baza, опубликовал видео с поздравлением с праздником Ураза-байрам. Сам он в кадре не появился.

Telegram-канал Baza утверждает, что заразившийся коронавирусом глава Чечни Рамзан Кадыров идет на поправку.

Именно это издание первым сообщило о том, что Кадыров лечится в Москве в одной из лучших клиник.

"Рамзан Ахматович собрался на поправку – об этом говорят его лечащие врачи. Несмотря на то, что Кадырова доставили в Москву в уже достаточно серьезном состоянии, организм главы ЧР борется с вирусом. Терапия хорошо воспринимается организмом, и теперь медики дают достаточно позитивные прогнозы. Сегодня Кадыров даже прошелся по палате", – написала Baza 23 мая.

Журналисты утверждают, что из больницы Кадыров записал аудиосообщение с обращением к своему народу по случаю праздника Ураза-байрам. Видеоролик с наложенным на него голосом Кадырова обнародован в Telegram-канале главы Чечни. Сам он в кадре не появляется.

С 3 апреля в Чечне был установлен карантинный режим, с 5 апреля полностью перекрыты въезд и выезд из региона.

По данным сайта "Стопкоронавирус.РФ", в Чечне на сегодняшний день коронавирусом заразились 1090 человек, умерло 12.

Рамзан Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года.