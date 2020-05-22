Кадыров давно поперек горла московским чекистам. Могут и залечить его специально

"У нас хватает всего – оборудования, костюмов, масок, кислорода, медикаментов. Мы, наоборот, можем оказывать помощь другим регионам", – сказал Кадыров и немедленно полетел лечиться в Москву.

Видимо, совсем припекло. Беспокоюсь я за него. Ведь в Москве могут и залечить специально. Чекисты в этом деле мастера еще со сталинских времен. А Кадыров и кадыровцы им давно поперек горла – опасные конкуренты на российском криминальном рынке. Отбирают у ФСБ жирные куски и целые территории для прокорма.

Да и сам Путин, скорее всего, рад будет избавиться от слишком непредсказуемого и амбициозного "пехотинца", основавшего собственное полунезависимое феодальное княжество, явно не вписывающееся в жестко построенную вертикаль власти.

Кадыров – единственный глава субъекта Федерации, которого Путин не может просто так росчерком пера снять и забыть о нем. Не может снять, но может устранить. Нет человека – нет проблемы...

Источник: Игорь Эйдман / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора