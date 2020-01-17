Кадыров может занять должность в администрации президента РФ – СМИ

Глава Чечни Рамзан Кадыров готовится к повышению, с этим связан его уход якобы на больничный. Об этом сообщает российское издание "Аргументы недели" со ссылкой на свои источники.
"Рамзану Кадырову поступило предложение занять новую должность", – заявил собеседник издания в кругах, близких к Кремлю.
По его данным, глава Чеченской Республики может стать полномочным представителем президента РФ.
15 января Кадыров делегировал свои полномочия председателю правительства Муслиму Хучиеву по причине временной нетрудоспособности.
Пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов заявил, что тот проходит курс лечения.