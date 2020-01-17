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Кадыров может занять должность в администрации президента РФ – СМИ

15 января глава Чечни Рамзан Кадыров делегировал свои полномочия председателю правительства Муслиму Хучиеву по причине временной нетрудоспособности – он якобы отправился на больничный. По данным издания "Аргументы недели", он готовится занять должность полномочного представителя президента РФ.

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Кадыров готовится занять новую должность
Кадыров готовится занять новую должность
Фото: ЕРА

Глава Чечни Рамзан Кадыров готовится к повышению, с этим связан его уход якобы на больничный. Об этом сообщает российское издание "Аргументы недели" со ссылкой на свои источники.

"Рамзану Кадырову поступило предложение занять новую должность", – заявил собеседник издания в кругах, близких к Кремлю.

По его данным, глава Чеченской Республики может стать полномочным представителем президента РФ.

15 января Кадыров делегировал свои полномочия председателю правительства Муслиму Хучиеву по причине временной нетрудоспособности. 

Пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов заявил, что тот проходит курс лечения.

Теги: Россия, Чечня, Рамзан Кадыров, Кремль, лечение
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