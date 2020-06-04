В Украине зафиксировано рекордное число новых случаев инфицирования коронавирусом за время эпидемии

За последние сутки коронавирус в Украине был выявлен у 588 человек, сообщил Совет национальной безопасности и обороны утром 4 июня.
Это самый большой суточный прирост в Украине с начала эпидемии. До этого максимум был зарегистрирован 22 апреля – 578 случаев.
Общее количество подтвержденных случаев инфицирования теперь составляет 25 411.
От коронавирусной инфекции скончалось 747 человек, в том числе 12 – за последние сутки. Вылечилось уже 11 042 больных (+602 за последние 24 часа).
Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения сообщил в Facebook, что в Украине провели 392 316 тестирований на коронавирус методом полимеразной цепной реакции и 29 533 – методом иммуноферментного анализа (на антитела).
С начала вспышки эпидемии в госпитализации нуждалось 7737 пациентов, в том числе 297 детей. К аппаратам искусственной вентиляции легких были подключены 297 больных, включая одного ребенка.
Среди инфицированных в Украине – 20% (или 4888 человек) медиков. 38 медицинских работников умерли.
Случаи заражения зарегистрированы во всех регионах страны:
С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в середине марта в связи со вспышкой коронавируса. Новый этап ослабления запланирован на 5 июня.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 6,5 млн, из них более 2,8 млн вылечились, а 386 тыс. умерли.