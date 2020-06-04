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В Украине зафиксировано рекордное число новых случаев инфицирования коронавирусом за время эпидемии

Количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Украине превысило 25 тыс., от осложнений скончалось 747 человек, сообщил Совет национальной безопасности и обороны.

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С начала эпидемии в Украине провели 392 316 тестирований на коронавирус методом ПЦР и 29 533 методом ИФА
С начала эпидемии в Украине провели 392 316 тестирований на коронавирус методом ПЦР и 29 533 – методом ИФА
Фото: depositphotos.com

За последние сутки коронавирус в Украине был выявлен у 588 человек, сообщил Совет национальной безопасности и обороны утром 4 июня.

Это самый большой суточный прирост в Украине с начала эпидемии. До этого максимум был зарегистрирован 22 апреля – 578 случаев

Общее количество подтвержденных случаев инфицирования теперь составляет 25 411. 

От коронавирусной инфекции скончалось 747 человек, в том числе 12 – за последние сутки. Вылечилось уже 11 042 больных (+602 за последние 24 часа). 

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения сообщил в Facebook, что в Украине провели 392 316 тестирований на коронавирус методом полимеразной цепной реакции и 29 533 – методом иммуноферментного анализа (на антитела). 

С начала вспышки эпидемии в госпитализации нуждалось 7737 пациентов, в том числе 297 детей. К аппаратам искусственной вентиляции легких были подключены 297 больных, включая одного ребенка.

Среди инфицированных в Украине – 20% (или 4888 человек) медиков. 38 медицинских работников умерли. 

Случаи заражения зарегистрированы во всех регионах страны: 

  • Винницкая область – 1077;
  • Волынская область – 986;
  • Днепропетровская область – 957;
  • Донецкая область – 174;
  • Житомирская область – 833;
  • Закарпатская область – 1257;
  • Запорожская область – 469;
  • Ивано-Франковская область – 1491;
  • Киев – 3210;
  • Киевская область – 1673;
  • Кировоградская область – 526;
  • Луганская область – 51;
  • Львовская область – 1915;
  • Николаевская область – 295;
  • Одесская область – 933;
  • Полтавская область – 272;
  • Ровенская область – 1905;
  • Сумская область – 177;
  • Тернопольская область – 1220;
  • Харьковская область – 1166;
  • Херсонская область – 179;
  • Хмельницкая область – 497;
  • Черкасская область – 429;
  • Черновицкая область – 3481;
  • Черниговская область – 238.
https://www.facebook.com/phc.org.ua/posts/1965087776949274

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в середине марта в связи со вспышкой коронавируса. Новый этап ослабления запланирован на 5 июня

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.  

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 6,5 млн, из них более 2,8 млн вылечились, а 386 тыс. умерли. 

Теги: СНБО, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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