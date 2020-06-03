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Украина получила от Южной Кореи 20 тыс. тестов на COVID-19

Вопрос предоставления Украине гуманитарной помощи обсуждался во время телефонного разговора президента Владимира Зеленского с его южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином.

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На утро 3 июня в Украине подтверждено 24 823 случая COVID-19
На утро 3 июня в Украине подтверждено 24 823 случая COVID-19
Фото: depositphotos.com

3 июня в Украину прибыла гуманитарная помощь из Южной Кореи. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Украинская сторона получила наборы для тестирования на COVID-19. Всего в наборах 20 тыс. тестов.

Отмечается, что вопрос предоставления Украине гуманитарной помощи обсуждался во время телефонного разговора президента Владимира Зеленского с его южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином, который состоялся 10 апреля.

В МИД Украины также подчеркнули, что Южная Корея приняла решение о выделении Украине $300 тыс. в виде наборов для тестирования на COVID-19, еще $400 тыс. поступят через фонд управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

"Украинская сторона настроена на дальнейшее всестороннее укрепление дружеских отношений с Республикой Корея и будет прилагать все усилия для взаимовыгодного развития перспективных направлений двустороннего сотрудничества", – заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

В марте 100 тыс. высокоточных тестов из Южной Кореи для диагностики коронавируса были закуплены благотворительным фондом внефракционного нардепа Вадима Новинского.

На утро 3 июня в Украине подтверждено в общей сложности 24 823 случая COVID-19. Умерло 735 человек, вылечилось 10 440.

Теги: Украина, МИД, Южная Корея, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, Мун Чжэ Ин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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