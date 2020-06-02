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ФК "Карпаты" уходит на карантин из-за вспышки коронавируса в клубе

Руководство "Карпат" приняло решение полностью отменить тренировки футболистов.

"Карпаты" уведомили Украинскую ассоциацию футбола и Премьер-лигу о сложившейся ситуации в клубе
"Карпаты" уведомили Украинскую ассоциацию футбола и Премьер-лигу о сложившейся ситуации в клубе
Фото: fckarpaty.com

Футбольный клуб "Карпаты" (Львов) уходит на карантин из-за вспышки коронавируса. Об этом 2 июня сообщила пресс-служба львовского клуба.

Как отмечают в "Карпатах", вспышку COVID-19 пришлось констатировать по результатам повторных ПЦР-тестов команды, обслуживающего персонала и работников клуба.

"Сегодня из лаборатории было получено чуть меньше половины положительных результатов на наличие вируса у карпатовцев (всего тестирование прошли 65 человек). Все инфицированные ознакомлены с результатами и находятся в изоляции под контролем медиков", – говорится в сообщении.

"Карпаты" уведомили Украинскую ассоциацию футбола и Премьер-лигу о сложившейся ситуации. Карантин в клубе введен по меньшей мере на две недели, также полностью отменены все тренировки.

Руководство клуба рассчитывает, что "Карпаты" все же смогут восстановить тренировочный процесс и доиграть нынешний чемпионат.

Игры УПЛ после смягчения карантина возобновились 30 мая.

В чемпионате Украины сезона 2019–2020 годов "Карпаты" идут на последнем месте.

Теги: футбол, Украина, Изоляция, карантин, Карпаты Львов, УПЛ, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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