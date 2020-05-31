В центральном матче тура УПЛ "Шахтер" выиграл у "Динамо"

В матче на НСК "Олимпийский" в Киеве номинальный хозяин поля "Шахтер" из Донецка первый пропустил от киевского "Динамо", но затем трижды сумел поразить ворота соперника.

31 мая в Киеве на НСК "Олимпийский" в рамках 24-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) состоялся матч между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо". Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Шахтер", который лидирует в финальной шестерке чемпионата УПЛ, был номинальным хозяином поля.

Первыми забили киевляне – на 38-й минуте мяч головой переправил в ворота соперника полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский.

Спустя минуту полузащитник донецкой команды Марлос Ромеро Бонфим сравнял счет ударом ногой в нижний угол.

На 67-й минуте Марлос отличился снова. Оба мяча он забивал после комбинаций с участием Жуниора Мораеса.

На 74-й минуте "Шахтер" провел контратаку, которую завершил Маркос Антонио.

Итоговый результат – 3:1.

Матч обслуживала судейская бригада во главе с Екатериной Монзуль из Харькова.

"Шахтер" с 62 очками занимает первое место в группе.

У "Динамо" осталось 46 очков. Столько же у черниговской "Десны", которая со счетом 2:0 обыграла "Колос" из Ковалевки Киевской области, и у луганской "Зари", проигравшей накануне "Александрии" (0:1).

Игры УПЛ после смягчения карантина возобновились 30 мая.