Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

Пандемия коронавируса. В Украине самый высокий суточный прирост новых случаев за 19 дней

Общее количество инфицированных коронавирусом в Украине увеличилось до 24 823, за последние сутки было выявлено 483 новых случая, сообщил Совет национальной безопасности и обороны утром 3 июня.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украина входит в список 40 самых пострадавших от коронавируса стран
Украина входит в список 40 самых пострадавших от коронавируса стран
Фото: EPA

За последние сутки коронавирус в Украине был подтвержден еще у 483 человек, сообщил Совет национальной безопасности и обороны утром 3 июня.

Это самый высокий суточный прирост новых случаев с 15 мая, когда их было зарегистрировано 528

Больше всего новых случаев заражения было зафиксировано во Львовской (+96) и Ровенской областях (+50), а также в Киеве (+62). 

Общее количество инфицированных в Украине увеличилось до 24 823.

От коронавирусной инфекции умерло 735 человек (+8 за сутки), 10 440 уже вылечились (+362 за сутки). 

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения уточнил в Facebook, что с начала вспышки эпидемии в госпитализации нуждалось 7596 пациентов, в том числе 295 детей. К аппаратам искусственной вентиляции легких были подключены 292 больных, включая одного ребенка.

Среди инфицированных в Украине – 4785 медиков, 37 медицинских работников умерли. 

В Украине методом полимеразной цепной реакции было исследовано на коронавирус 381 552 образца, методом ИФА (на антитела) – 21 931. 

Случаи заражения зарегистрированы во всех регионах страны: 

  • Винницкая область  1050;
  • Волынская область  959;
  • Днепропетровская область  950;
  • Донецкая область  166;
  • Житомирская область  780;
  • Закарпатская область  1236;
  • Запорожская область  463;
  • Ивано-Франковская область  1465;
  • Киев  3133;
  • Киевская область  1652;
  • Кировоградская область  523;
  • Луганская область  49;
  • Львовская область  1830;
  • Николаевская область  295;
  • Одесская область  913;
  • Полтавская область  272;
  • Ровенская область  1873;
  • Сумская область  174;
  • Тернопольская область  1200;
  • Харьковская область  1131;
  • Херсонская область  179;
  • Хмельницкая область  469;
  • Черкасская область  416;
  • Черновицкая область  3442;
  • Черниговская область 203. 
https://www.facebook.com/phc.org.ua/posts/1962215177236534

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в середине марта в связи со вспышкой коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.  

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 6,38 млн, из них более 2,73 млн вылечились, а 380,3 тыс. умерли. Украина занимает 36-е место в мире по числу инфицированных. 

Теги: СНБО, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Похоже, что мы важны". Британский Vogue поместил на обложку фото обычных женщин
"Похоже, что мы важны". Британский Vogue поместил на обложку фото обычных женщин
Ляшко назвал жену мужским именем
Ляшко назвал жену мужским именем
"При Кучме такого не было". Dantes высказался об украинских реалиях
"При Кучме такого не было". Dantes высказался об украинских реалиях
"Я не могла ходить, не могла передвигаться". Экс-министр культуры Билозир заявила, что ее отравили в Кабмине
"Я не могла ходить, не могла передвигаться". Экс-министр культуры Билозир заявила, что ее отравили в Кабмине
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS