Пандемия коронавируса. В Украине самый высокий суточный прирост новых случаев за 19 дней

За последние сутки коронавирус в Украине был подтвержден еще у 483 человек, сообщил Совет национальной безопасности и обороны утром 3 июня.
Это самый высокий суточный прирост новых случаев с 15 мая, когда их было зарегистрировано 528.
Больше всего новых случаев заражения было зафиксировано во Львовской (+96) и Ровенской областях (+50), а также в Киеве (+62).
Общее количество инфицированных в Украине увеличилось до 24 823.
От коронавирусной инфекции умерло 735 человек (+8 за сутки), 10 440 уже вылечились (+362 за сутки).
Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения уточнил в Facebook, что с начала вспышки эпидемии в госпитализации нуждалось 7596 пациентов, в том числе 295 детей. К аппаратам искусственной вентиляции легких были подключены 292 больных, включая одного ребенка.
Среди инфицированных в Украине – 4785 медиков, 37 медицинских работников умерли.
В Украине методом полимеразной цепной реакции было исследовано на коронавирус 381 552 образца, методом ИФА (на антитела) – 21 931.
Случаи заражения зарегистрированы во всех регионах страны:
С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в середине марта в связи со вспышкой коронавируса.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 6,38 млн, из них более 2,73 млн вылечились, а 380,3 тыс. умерли. Украина занимает 36-е место в мире по числу инфицированных.