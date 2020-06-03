Пандемия коронавируса. В Украине самый высокий суточный прирост новых случаев за 19 дней

Общее количество инфицированных коронавирусом в Украине увеличилось до 24 823, за последние сутки было выявлено 483 новых случая, сообщил Совет национальной безопасности и обороны утром 3 июня.

Украина входит в список 40 самых пострадавших от коронавируса стран Фото: EPA

За последние сутки коронавирус в Украине был подтвержден еще у 483 человек, сообщил Совет национальной безопасности и обороны утром 3 июня.

Это самый высокий суточный прирост новых случаев с 15 мая, когда их было зарегистрировано 528.

Больше всего новых случаев заражения было зафиксировано во Львовской (+96) и Ровенской областях (+50), а также в Киеве (+62).

Общее количество инфицированных в Украине увеличилось до 24 823.

От коронавирусной инфекции умерло 735 человек (+8 за сутки), 10 440 уже вылечились (+362 за сутки).

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения уточнил в Facebook, что с начала вспышки эпидемии в госпитализации нуждалось 7596 пациентов, в том числе 295 детей. К аппаратам искусственной вентиляции легких были подключены 292 больных, включая одного ребенка.

Среди инфицированных в Украине – 4785 медиков, 37 медицинских работников умерли.

В Украине методом полимеразной цепной реакции было исследовано на коронавирус 381 552 образца, методом ИФА (на антитела) – 21 931.

Случаи заражения зарегистрированы во всех регионах страны:

Винницкая область – 1050;

1050; Волынская область – 959;

959; Днепропетровская область – 950;

950; Донецкая область – 166;

166; Житомирская область – 780;

780; Закарпатская область – 1236;

1236; Запорожская область – 463;

463; Ивано-Франковская область – 1465;

1465; Киев – 3133;

3133; Киевская область – 1652;

1652; Кировоградская область – 523;

523; Луганская область – 49;

49; Львовская область – 1830;

1830; Николаевская область – 295;

295; Одесская область – 913;

913; Полтавская область – 272;

272; Ровенская область – 1873;

1873; Сумская область – 174;

174; Тернопольская область – 1200;

1200; Харьковская область – 1131;

1131; Херсонская область – 179;

179; Хмельницкая область – 469;

469; Черкасская область – 416;

416; Черновицкая область – 3442;

3442; Черниговская область – 203.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения, введенные в середине марта в связи со вспышкой коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 6,38 млн, из них более 2,73 млн вылечились, а 380,3 тыс. умерли. Украина занимает 36-е место в мире по числу инфицированных.