Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

Семь областей Украины не соответствуют условиям второго этапа смягчения карантина – Минздрав

Из-за превышенной нормы инцидентности Киев не соответствует условиям ослабления карантинных ограничений, отметили в Министерстве здравоохранения Украины.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Показатель загруженности больниц находится в пределах допустимой нормы во всех регионах Украины
Показатель загруженности больниц находится в пределах допустимой нормы во всех регионах Украины
Фото: depositphotos.com

Семь областей Украины не соответствуют условиям, необходимым для перехода ко второму этапу смягчения карантина. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 2 июня пресс-службой Министерства здравоохранения страны.

Из-за превышенной нормы инцидентности условиям ослабления карантинных ограничений не соответствует и Киев.

Также неудовлетворительные показатели зафиксированных случаев коронавируса на 100 тыс. населения – на Волыни, во Львовской, Ровенской и Черновицкой областях.

Днепропетровская, Донецкая и Харьковская области не готовы ко второму этапу смягчения карантина, поскольку провели недостаточное количество лабораторных тестов на COVID-19.

Показатель загруженности больниц находится в пределах допустимой нормы во всех регионах Украины.

Скриншот: moz.gov.ua
Скриншот: moz.gov.ua

В связи с распространением коронавирусной инфекции в марте в Украине ввели карантин. С 11 мая началось его смягчение. Гражданам разрешили посещать парки и скверы. Кроме того, открылись магазины, торгующие непродовольственными товарами, салоны красоты и нотариальные конторы.

20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

Всего правительство разработало пять этапов постепенной отмены ограничений. С 1 июня в Украине начался новый этап, который подразумевает открытие спортивных залов и фитнес-центров, учебных заведений, запуск межобластного автобусного сообщения и железнодорожных перевозок.

Коронавирус в Украине по состоянию на сегодняшнее утро подтвержден у 24 340 человек, из них 727 скончались, а 10 078 вылечились.

Теги: эпидемия, карантин, Минздрав, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Узелков рассказал, почему после развода не общается с детьми
Узелков рассказал, почему после развода не общается с детьми
  Арбенина показала свой дом и детей в клипе на трек "Казино". Видео
  Арбенина показала свой дом и детей в клипе на трек "Казино". Видео
"Лиза очень наигранная стала", "Обнимает на камеру". В Instagram обсудили видео дочери Пугачевой и Галкина
"Лиза очень наигранная стала", "Обнимает на камеру". В Instagram обсудили видео дочери Пугачевой и Галкина
"История началась в Доминикане". Гвоздева рассказала, как узнала о второй беременности
"История началась в Доминикане". Гвоздева рассказала, как узнала о второй беременности
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS