Семь областей Украины не соответствуют условиям второго этапа смягчения карантина – Минздрав

Из-за превышенной нормы инцидентности Киев не соответствует условиям ослабления карантинных ограничений, отметили в Министерстве здравоохранения Украины.

Показатель загруженности больниц находится в пределах допустимой нормы во всех регионах Украины Фото: depositphotos.com

Семь областей Украины не соответствуют условиям, необходимым для перехода ко второму этапу смягчения карантина. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 2 июня пресс-службой Министерства здравоохранения страны.

Из-за превышенной нормы инцидентности условиям ослабления карантинных ограничений не соответствует и Киев.

Также неудовлетворительные показатели зафиксированных случаев коронавируса на 100 тыс. населения – на Волыни, во Львовской, Ровенской и Черновицкой областях.

Днепропетровская, Донецкая и Харьковская области не готовы ко второму этапу смягчения карантина, поскольку провели недостаточное количество лабораторных тестов на COVID-19.

Показатель загруженности больниц находится в пределах допустимой нормы во всех регионах Украины.

Скриншот: moz.gov.ua

В связи с распространением коронавирусной инфекции в марте в Украине ввели карантин. С 11 мая началось его смягчение. Гражданам разрешили посещать парки и скверы. Кроме того, открылись магазины, торгующие непродовольственными товарами, салоны красоты и нотариальные конторы.

20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

Всего правительство разработало пять этапов постепенной отмены ограничений. С 1 июня в Украине начался новый этап, который подразумевает открытие спортивных залов и фитнес-центров, учебных заведений, запуск межобластного автобусного сообщения и железнодорожных перевозок.

Коронавирус в Украине по состоянию на сегодняшнее утро подтвержден у 24 340 человек, из них 727 скончались, а 10 078 вылечились.