Карантин и самоизоляция противоречат Конституции – Верховный Суд Украины

Пленум Верховного Суда Украины обратился в Конституционный Суд за оценкой карантинным ограничениям, принятым Кабмином и Верховной Радой. Ограничения деятельности ряда предприятий, включая авиаперевозчиков, самоизоляция лиц старше 60 лет и запрет на мирные собрания противоречат Основному закону, считают судьи Верховного Суда.

Пленум Верховного Суда Украины 29 мая пришел к выводу, что карантинные меры, в частности самоизоляция, ограничение авиаперевозок, закрытие границ и запрет на предпринимательскую деятельность, противоречат Конституции Украины. Об этом сообщила пресс-служба Верховного Суда.

Пленум обратился в Конституционный Суд с представлением о соответствии Основному закону решений Кабинета Министров и Верховной Рады, принятых в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Предусмотренные Кабмином противоэпидемические мероприятия ограничивает неотъемлемое право человека на свободу передвижения, говорится в сообщении пресс-службы.

"Ограничения деятельности авиаперевозчиков, закрытие пунктов пропуска через границу прямо противоречат конституционным гарантиям. Тем самым нарушается право лиц свободно покидать территорию Украины, что может быть ограничено только законом, а не актами правительства. Также решением органа исполнительной власти нельзя устанавливать ограничения права граждан на мирные собрания. Согласно Конституции Украины, граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом. Однако установленное правительством положение о самоизоляции лиц, достигших 60 лет, а также разрешение одним субъектам хозяйствования работать, а другим – нет, противоречат этим гарантиям", – говорится в решении пленума.

Как отмечается в представлении, акты Кабмина также ограничивают конституционные права на предпринимательскую деятельность и на доступ к медицинской помощи, что возможно только в условиях чрезвычайного или военного положения.

Отдельно судьи обратили внимание на принятый Радой закон, который до завершения карантина ограничил заработную плату бюджетникам, народным депутатам, судьям, прокурорам и другим категориям. Уменьшение оплаты работы судей нарушает принцип их независимости, сказано в представлении.

Пленум Верховного Суда попросил Конституционный Суд рассмотреть производство в неотложном порядке – в пределах одного месяца.

О намерении Верховного Суда оспорить конституционность карантинных мер стало известно 25 мая.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Ограничительные меры трижды продлевали. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил его до 22 июня, а также ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти смогут ослаблять ограничительные меры при улучшении эпидемической ситуации.