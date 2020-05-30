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В метро Киева озвучили убытки, полученные из-за карантина

КП "Киевский метрополитен" заработало в первом квартале 2020 года 1,1 млрд грн.

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Метро в Киеве остановилось 17 марта из-за эпидемии коронавируса
Метро в Киеве остановилось 17 марта из-за эпидемии коронавируса
Фото: depositphotos.com

Киевский метрополитен потерял 621 млн грн доходов из-за остановки перевозок на время карантина. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в КП "Киевский метрополитен".

Отмечается, что за первый квартал 2020 года предприятие получило 652 млн 893 тыс. грн от реализации товаров, работ и услуг (802 млн 622 тыс. грн за первый квартал в 2019 году), 303 млн 418 тыс. грн от операционных доходов (48 млн 321 тыс. грн за первый квартал в 2019 году) и 201 млн 851 тыс. грн от прочих доходов (77 млн 693 тыс. грн за первый квартал в 2019 году).

Также отмечается, что за 2019 год предприятие получило 3,3 млрд грн от реализации товаров, работ и услуг, а также 660 млн 303 тыс. грн за прочие операционные доходы и 326 млн 144 тыс. грн других доходов.

Метро в трех городах Украины – Киеве, Харькове и Днепре – остановилось 17 марта из-за эпидемии коронавируса. 25 мая после двухмесячного перерыва метрополитены возобновили работу. 

После карантина Киевский метрополитен ввел новые правила: пассажиры обязательно должны быть в масках. Кроме того, отмечали в Киевской городской государственной администрации, пассажирам рекомендуется пользоваться перчатками и соблюдать дистанцию.

Киевский метрополитен также решил отказаться от жетонов (ранее приобретенные жетоны зеленого цвета можно будет использовать в течение месяца после возобновления работы), оплачивать проезд теперь нужно с помощью карт или мобильных приложений. 

С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

Теги: Киев, метро, карантин, убытки
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