Общий показатель новых случаев COVID-19 во Львовской области не позволяет отменить в регионе карантин с 1 июня, отметили в Львовской облгосадминистрации.

Во Львовской области продлили карантин до 5 июня. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

"Несмотря на высокое количество обращений и стабильно высокие цифры госпитализированных больных в течение последних двух недель, у нас заполненность мест – 22%, а количество проведенных ПЦР-тестирований на 100 тыс. населения – 97. Однако общий показатель инцидентности 13,5 (по Львову 27,3, по области 7,5) не позволяет нам смягчать карантинные мероприятия во Львовской области. То есть именно ситуация во Львове повлияла на решение о продлении карантинных мероприятий", – отметил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

По словам директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Ореста Чемериса, за последнюю неделю отмечается рост числа пациентов, нуждающихся в стационарном лечении.

"Если анализировать показатели, то мы не входим в ту границу, которая позволяет ослабление карантина, ведь количество пациентов из Львова составляет львиную долю всех инфицированных", – отметил Чемерис.

Постановление Кабмина предусматривает три критерия, по которым можно ослаблять карантин. Львовская область подпадает под ослабления только по двум. По инцидентности область не проходит грань, за которой можно смягчать карантин, отметили в ОГА.

В связи с распространением коронавирусной инфекции в марте в Украине ввели карантин. С 11 мая началось его смягчение. Гражданам разрешили посещать парки и скверы. Кроме того, открылись магазины, торгующие непродовольственными товарами, салоны красоты и нотариальные конторы.

За все время пандемии COVID-19 подтвержден у 1700 жителей Львовской области, из них умерло 56 человек, выздоровел 421 человек.

20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

Всего правительство разработало пять этапов постепенной отмены ограничений. С 1 июня в Украине начался новый этап, который подразумевает открытие спортивных залов и фитнес-центров, учебных заведений, запуск межобластного автобусного сообщения и железнодорожных перевозок.