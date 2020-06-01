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01 июня, 2020
 
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Сын Тарабаровой хочет сестричку. Певица рассказала, как готовит сына к пополнению в семье

Украинская певица Tarabarova (Светлана Тарабарова) не планирует делать перерыв в карьере после рождения второго ребенка.

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О второй беременности Тарабарова сообщила 19 мая
О второй беременности Тарабарова сообщила 19 мая
Фото: Светлана Тарабарова / Facebook

Беременная вторым ребенком украинская певица Светлана Тарабарова (Tarabarova) намерена продолжить выступления после родов. Об этом она рассказала в интервью Кате Осадчей, ведущей передачи "Світське життя", которая выходит на канале "1+1".

"Не собираюсь делать перерыв, потому что не буду счастлива, если прекращу петь. Кому нужна несчастливая мама? [Сына ] Ивана мы уже готовим", – призналась певица.

По словам артистки, сын, которому в сентябре исполнится два года, на вопрос, хочет ли он сестричку, отвечает утвердительно.

"Он еще ничего не понимает, но правильно отвечать уже научился", – заявила она.

Певица подчеркнула, что пол будущего ребенка пока что держит в секрете.

ВИДЕО
Видео: Світське життя / YouTube

Светлана Тарабарова замужем за режиссером Алексеем Бондарем. Свадьбу пара сыграла осенью 2016 года, а в 2018 году у них родился сын Иван.

19 мая певица объявила, что беременна во второй раз.

Теги: Украина, беременность, Светлана Тарабарова, певица
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