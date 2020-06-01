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Отстраненного начальника полиции Винницкой области назначили на новую должность в Киеве

Бывший начальник Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Юрий Педос будет отвечать за ведение института дознания на территории Западно-Центрального округа

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Педоса 29 мая отстранили от работы за "грубые просчеты, допущенные в служебной деятельности"
Педоса 29 мая отстранили от работы за "грубые просчеты, допущенные в служебной деятельности"
Фото: Поліція Вінницької області / Facebook

Бывший начальник Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Юрий Педос назначен советником главы Нацполиции. Об этом "Укринформ" сообщил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"Генерал Педос назначен советником председателя Национальной полиции и будет отвечать за ведение института дознания на территории Западно-Центрального округа", – сообщил Клименко.

По его словам, в отношении остальных работников аппарата областного управления Нацполиции продолжается служебное расследование.

Юрия Педоса 29 мая отстранили от работы за "грубые просчеты, допущенные в служебной деятельности". Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк отметил, что стрельба в Броварах Киевской области послужила одной из причин такого решения. Новым главой полиции Винницкой области назначен Иван Ищенко

Сообщение о стрельбе на одной из улиц Броваров поступило 29 мая в 7.15. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Геращенко сообщил, что в результате перестрелки ранения получили три человека.

Глава МВД Арсен Аваков назвал перестрелку в Броварах "отголоском коррупционных схем". По его информации, участников конфликта нанимали за 800 грн в день.

Полиция утверждает, что перестрелка в Броварах произошла из-за конфликта между компаниями "Союзавто" и "Евроавтоальянс", которые не смогли поделить пассажиропоток.

Теги: Киев, МВД, Украина, коррупция, стрельба, Винница, полиция, Укринформ, Зорян Шкиряк, Бровары, хулиганство, расследование, советник, конфликт, уголовное производство, Нацполиция, деятельность, Игорь Клименко, перестрелка в Броварах
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