Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

В Броварах после столкновения со стрельбой задержаны 10 человек

Правоохранители предварительно установили, что конфликт в Броварах Киевской области произошел между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Сообщение о стрельбе на одной из улиц Броваров поступило сегодня в 7.15
Сообщение о стрельбе на одной из улиц Броваров поступило сегодня в 7.15
Фото: kv.npu.gov.ua

Сегодня утром в Броварах Киевской области произошла стрельба. По предварительной версии, конфликт произошел между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

Сообщение о стрельбе на одной из улиц Броваров поступило сегодня в 7.15.

Правоохранители на месте задержали 10 человек с оружием. По данным пресс-службы, задержанными оказались "гости" из других регионов Украины.

Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются другие участники, обстоятельства и причины инцидента.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Теги: стрельба, полиция, Киевская область, Бровары, хулиганство, правоохранители, уголовное производство
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Сумасшедшая!". 46-летняя Клум загорает голышом
"Сумасшедшая!". 46-летняя Клум загорает голышом
  "Он говорит: "Ложитесь! Каждый открыл рот!". Костюшкин рассказал о пережитом в детстве сексуальном насилии
  "Он говорит: "Ложитесь! Каждый открыл рот!". Костюшкин рассказал о пережитом в детстве сексуальном насилии
"Бывалый пограничник". Саакашвили позировал с флягой и лопатой. Фото
"Бывалый пограничник". Саакашвили позировал с флягой и лопатой. Фото
Экс-жена Остапчука заявила, что он пообещал дочери найти новую маму. Остапчук назвал слова Войченко недопустимой манипуляцией
Экс-жена Остапчука заявила, что он пообещал дочери найти новую маму. Остапчук назвал слова Войченко недопустимой манипуляцией
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS