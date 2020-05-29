В Броварах после столкновения со стрельбой задержаны 10 человек

Правоохранители предварительно установили, что конфликт в Броварах Киевской области произошел между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Сообщение о стрельбе на одной из улиц Броваров поступило сегодня в 7.15 Фото: kv.npu.gov.ua

Сегодня утром в Броварах Киевской области произошла стрельба. По предварительной версии, конфликт произошел между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

Сообщение о стрельбе на одной из улиц Броваров поступило сегодня в 7.15.

Правоохранители на месте задержали 10 человек с оружием. По данным пресс-службы, задержанными оказались "гости" из других регионов Украины.

Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются другие участники, обстоятельства и причины инцидента.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).