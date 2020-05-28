Прокуратура назвала причину обысков в Довженко-Центре

Обыски в Довженко-Центре прошли на основании постановления Голосеевского районного суда Киева от 21 мая, сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

В Довженко-Центре провели обыски по расследованию возможных злоупотреблений со стороны должностных лиц предприятия, Министерства культуры, а также регионального отделения Фонда государственного имущества в Киеве при расчетах платы за аренду госимущества, которые привели к недополучению поступлений в размере 6 млн грн. Об этом агентству "Укринформ" сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

По ее словам, следственные действия прошли на основании постановления Голосеевского районного суда Киева от 21 мая.

"Финансовые нарушения были выявлены в ходе ревизии финансовой деятельности ГП "Национальный центр имени Александра Довженко", проведенной во втором квартале 2019 года Государственной аудиторской службой в соответствии с вопросами программы ревизии и рабочего плана, с ведома генерального директора центра и в присутствии главного бухгалтера, о чем сделана соответствующая запись в журнале регистрации проверок", – отметила Максимец.

Она рассказала, что по фактам выявленных финансовых нарушений Голосеевское управление Нацполиции в Киеве возбудило уголовное производство по ч. 2 ст. 191 (присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением) УКУ.

По словам пресс-секретаря, во время досудебного расследования в ГП "Национальный центр имени Александра Довженко" неоднократно направлялись запросы о предоставлении информации и копий документов, однако запрашиваемые документы и информация предоставлены не были. Следователи также вызвали должностных лиц госпредприятия для участия в проведении следственных действий, однако они не явились и не сообщили о причине неявки.

Она отметила, что необходимость в проведении обыска возникла с целью выявления и изъятия вещей и документов, имеющих значение для досудебного расследования и содержащих сведения о взаимоотношениях должностных лиц госпредприятия с субъектами хозяйствования, которые арендовали имущество центра в период с 2015-го по 2019 год.

На данный момент обыски завершились. Правоохранители изъяли необходимые документы, добавила пресс-секретарь.

Сегодня директор Довженко-Центра Иван Козленко сообщил о своем увольнении, через несколько часов он рассказал, что в офисе проводят обыск полиция и СБУ.