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В "Укроборонпроме" сообщили, что экс-сотрудники и предприятия концерна фигурируют почти в 600 уголовных производствах

На предприятиях "Укроборонпрома" регулярно проходят следственные действия, отметили в пресс-службе концерна.

В "Укроборонпроме" заявили, что сотрудничают с правоохранителями
В "Укроборонпроме" заявили, что сотрудничают с правоохранителями
Фото: Державний концерн "Укроборонпром" / Facebook

Правоохранители расследуют почти 600 уголовных производств, которые имеют отношение к "Укроборонпрому". Об этом 2 марта проинформировал сайт государственного концерна.

"Следственные действия на предприятиях концерна происходят регулярно. На данный момент в различных правоохранительных органах расследуется почти 600 уголовных производств относительно злоупотреблений бывших сотрудников "Укроборонпрома" и предприятий, входящих в его состав", – сказано в сообщении.

В "Укроборонпроме" подчеркивают, что оказывают "всестороннюю поддержку правоохранительным органам, расследующим злоупотребления и коррупционные сделки с участием бывших сотрудников предприятий, входящих в состав концерна".

В феврале – марте 2019 года проект Bihus.info обнародовал расследование о хищениях в оборонном секторе Украины. По данным журналистов, фигуранты схемы заработали минимум 250 млн грн во время войны на Донбассе. В программе говорилось, что участники группы посредством фирм-"прокладок" скупали контрабандой подержанные запчасти к военной технике в России и в два – четыре раза дороже перепродавали их заводам "Укроборонпрома". Согласно расследованию, в число участников схемы входил на тот момент руководитель концерна Павел Букин.

По данным Национального антикоррупционного бюро Украины, в расследованиях, начатых после выхода программы, фигурирует 10 предприятий, которые входят в структуру "Укроборонпрома", убытки составляют около 1 млрд грн.

6 ноября 2019 года новый глава "Укроборонпрома" Айварас Абромавичюс сообщил, что в состав концерна входит 137 предприятий, из них 21 – на оккупированной территории. 70 предприятий являются прибыльными, а 46 – убыточны. На предприятиях работает 68 тыс. человек, средняя зарплата – 12,9 тыс. грн.

Теги: Украина, Укроборонпром, правоохранители, расследование, уголовное производство
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