Под ресторан или музей. "Укроборонпром" продает три самолета Ан-26

Стартовая цена самолетов Ан-26 1977 года составит 776 940 грн. Цена на другие два самолета стартует от 3,9 млн грн и 5,9 млн грн.

Государственное предприятие "Артем" выставило на продажу три самолета Ан-26. Об этом в Facebook сообщает концерн "Укроборонпром".

Первый лот – самолет Ан-26, 1977 года выпуска, заводской номер 4707. Как отмечают в "Укроборонпроме", этот самолет "хорошо послужил компании, доставляя продукцию "Артема" в разные уголки мира, но уже около 10 лет им не пользуются". Воздушное судно требует капитального ремонта.

"Но уже сейчас, без значительных инвестиций, этот Ан-26 может стать уникальным выставочным объектом в частном музее, школе авиации или развлекательном комплексе. Или еще креативнее – корпус самолета можно превратить в эксклюзивный ресторан для уютных ужинов", – говорится в сообщении.

Стартовая цена на самолет составила 776 940 грн.

Также на сайте "ProZorro.Продажи" объявлен аукцион еще на два самолета: Ан-26 1986 года (заводской номер 144-03) с начальной ценой в 3,9 млн грн и Ан-26 1982 года (заводской номер 127-06) с начальной ценой в 5,9 млн грн.

Аукцион на все три самолета стартует 10 марта.