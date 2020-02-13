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"Укроборонпром" выиграл суд у российской компании на 55 млн грн

Российская компания "Авиа-ФЭД-Сервис", которая попала в санкционный список Украины, требовала от "Укроборонпрома" вернуть около 55 млн грн за контракты на поставку военных товаров.

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Российская компания требовала с "Укроборонпрома" почти 55 млн грн
Российская компания требовала с "Укроборонпрома" почти 55 млн грн
Фото: pixabay.com

Украинский государственный концерн "Укроборонпром" выиграл суд у российской компании "Авиа-ФЭД-Сервис" по делу против завода "Артем". Об этом 13 февраля сообщил заместитель гендиректора "Укоборонпрома" Мустафа Найем в Facebook.

"Россияне требовали у украинского оборонного завода в принудительном порядке и вопреки санкциям и здравому смыслу вернуть почти $2,3 млн за контракты на изготовление товаров двойного назначения", – отметил он.

https://www.facebook.com/Mustafanayyem/posts/10217156223043734

В "Укроборонпроме" напомнили, что в 2012–2014 годах госкомпания "Артем" заключила четыре договора поставки с АО "Авиа-ФЭД-Сервис". По этим договорам компания "Артем" обязалась поставить в Россию товары военного назначения, в частности: счетчики остатка патронов, замки тормозных парашютов, электродвигатели и тому подобное. По всем договорам российская компания осуществила предоплату.

В связи с военной агрессией, которая началась в 2014 году, Украина ввела ряд ограничений на поставки в РФ техники военного назначения. В мае 2018 года указом президента №126/2018 против АО "Авиа-ФЭД-Сервис" на три года были введены экономические санкции в виде блокирования активов, ограничения торговых операций, предотвращения вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств.

АО "Авиа-ФЭД-Сервис" обратилось в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации и получило в свою пользу 4 арбитражных решения.

Теги: Россия, Мустафа Найем, Укроборонпром, суд
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