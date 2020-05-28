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Директор Довженко-Центра уволился из-за прекращения финансирования

Директор Довженко-Центра Иван Козленко написал в заявлении об увольнении, что отказывается управлять ликвидацией организации, которой посвятил восемь лет.

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Козленко: Задолженность госбюджета перед Довженко-Центром по зарплате составляет более 2 млн грн
Козленко: Задолженность госбюджета перед Довженко-Центром по зарплате составляет более 2 млн грн
Фото: Ivan Kozlenko / Facebook

Директор Довженко-Центра Иван Козленко сообщил о своем увольнении в Facebook 28 мая, через несколько часов он сообщил о том, что в офисе проводят обыск полиция и СБУ.

"Паспорт бюджетной программы Минфин вернул Минкульту без согласования. Итак, финансирования не будет", – написал директор и приложил к своему посту заявление об увольнении.

Задолженность госбюджета перед центром по зарплате составляет более 2 млн грн. Центр имеет более 1 млн грн невыполненных кредитных обязательств. При отсутствии оборотных средств он не может выплатить предусмотренные законом налоги и сборы за 1 квартал 2020 года, сообщил Козленко.

https://www.facebook.com/ivan.kozlenko/posts/3327411377282424

Он подчеркнул, что Довженко-Центр оказался в сложной ситуации из-за  некомпетентности председателя Госкино Марины Кудерчук и начальника управления экономического развития и финансов Минкульта, которые предоставили в Министерство финансов неверную информацию о показателях центра и игнорируют коммуникацию.

Позже Козленко написал, что в офисе проходит обыск.

"У нас обыск полиции и СБУ. Изымают документы. С сегодняшним нашим заявлением это не связано", – сообщил директор.

https://www.facebook.com/ivan.kozlenko/posts/3327443467279215

Теги: Министерство финансов, обыск, Госкино, министерство культуры, Иван Козленко, Довженко-Центр
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