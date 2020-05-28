В Одессе разоблачили сеть борделей, которую организовала семейная пара – Нацполиция

Бордели сети располагались в обычных квартирах по всей Одессе, сообщили в Нацполиции.

В Одессе оперативники внутренней безопасности полиции разоблачили и пресекли деятельность сети борделей. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

Отмечается, что деятельность интимных салонов организовала 46-летняя одесситка вместе со своим 54-летним мужем. Также они привлекли сообщников "с четким распределением ролей".

"Администратором была 54-летняя женщина, которая через интернет подбирала работниц борделя. Кроме этого, она обеспечивала функционирование заведения и осуществляла закупку необходимого товара. Работники одесского управления департамента внутренней безопасности Нацполиции выяснили, что бордели располагались в обычных квартирах по всей Одессе. Час услуг стоил клиенту 1500 грн. Из них женщинам, которые занимались проституцией, оставалась половина. Остальное сутенеры забирали себе", – говорится в сообщении.

Правоохранители задокументировали факт предоставления интимных услуг. По установленным адресам оперативники провели ряд обысков. В помещениях борделей обнаружены и изъяты наличные средства, более 200 копий паспортов женщин, мобильные телефоны, золотые изделия, банковские карты, ноутбуки и журналы "черной бухгалтерии".

Основным фигурантам объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 302 (создание или содержание мест разврата и сводничество) и ч. 2 ст. 303 (проституция или принуждение и втягивание в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Материалы с обвинительным актом переданы в суд.