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ПРОИСШЕСТВИЯ

Расстрел в Житомирской области. Единственный выживший рассказал подробности

Во время застолья на пруду в селе Новоселица у арендатора Анатолия Захаренко и его гостей не было конфликта, в какой-то момент Захаренко начал расстреливать людей с криками: "Ах ты сука!" Об этом рассказал единственный уцелевший из компании Вадим Федюнин.

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Очевидец утверждает, что арендатор расстреливал людей в упор в гостевом домике
Очевидец утверждает, что арендатор расстреливал людей в упор в гостевом домике
Фото: zt.npu.gov.ua

Разумных причин для убийства семи человек на пруду в селе Новоселица Житомирской области не было, возможно, у арендатора Анатолия Захаренко, устроившего расстрел, произошел приступ белой горячки. Об этом в интервью "Цензор.НЕТ", которое опубликовано 28 мая, рассказал Виталий Федюнин, единственный выживший из компании гостей Захаренко.

По его словам, арендатор присоединился к ним вечером 21 мая. Велись обычные застольные разговоры старых знакомых, хотя при этом все присутствующие курили траву, а Захаренко много пил, утверждает Федюнин.

"Я не знаю на самом деле, что там произошло за столом, понимаете? Там не было конфликта вообще никакого. Я как посмотрел, какую пургу запускают по всем каналам, типа он там за Россию и против атошников... Было бы весело, я бы улыбался. У меня заворачиваются уши, какой бред сочинили. Толик на самом деле когда выпьет – хвастун. Во всех разговорах только слово "я", – припомнил выживший.

Компания много лет ездила отдыхать на пруд, друзья помогали Захаренко деньгами, отметил он.

Отдыхающие постепенно разошлись спать, у костра остались Федюнин, Захаренко и еще двое. Как утверждает свидетель, вскоре он не выдержал и тоже отправился в гостевой домик, но спустя 10–20 минут услышал стрельбу.

"Я еще не успел заснуть. Я слышал. Раздались выстрелы. И крики одновременно с выстрелами. "Ах ты ж сука!" – он приговаривал, когда стрелял. Это вообще кошмар был сильный, конечно", – сказал Федюнин.

Захаренко – профессиональный охотник, перезаряжал оружие за несколько секунд; он быстро дошел до гостевого домика и застрелил в упор своего старого друга Романа Ханенко, продолжил выживший.

Федюнину единственному удалось сбежать. Он уверяет, что за время побега слышал не менее 10 выстрелов, и не исключает, что Захаренко добивал раненых.

"Ломлюсь в хаты, никто мне не открывает. Свет все тушат. Но я ж понимаю: сейчас Толик сюда на этот перекресток и придет. Понимаю, что буду сейчас бегать – меня либо кто-то пристрелит из хаты, либо этот найдет. А мне надо остаться в живых. Я понимаю, если что – он повесит на меня", – рассказал мужчина.

По его словам, его пустили в дом, где живет сотрудник какого-то правоохранительного органа, тот позвонил на работу, а вскоре после этого приехали полицейские.

В ночь на 22 мая в Попельнянском районе Житомирской области произошла стрельба, в результате которой погибли семь человек.

Арендатора пруда Захаренко, которого подозревают в массовом убийстве, арестовали на два месяца. Мужчина утверждает, что оборонялся.

"Их было восемь человек, а я был один. Тем более ночью. Я не скрывался. Я сообщил в органы, сидел и ждал. Приехали органы, я подошел, положил ружье на капот, и все. Я мог не сообщать, а спокойно скрыться. А я этого не сделал, потому что я честный человек", – сказал Захаренко в суде.

Теги: убийство, стрельба, Житомирская область, застолье
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