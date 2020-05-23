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ПРОИСШЕСТВИЯ

Убийство семи человек в Житомирской области. Подозреваемый заявил, что это была самооборона

В Житомире избирают меру пресечения Анатолию Захаренко, подозреваемому в убийстве семи человек на пруду. Он говорит, что сам сообщил полиции о происшествии и не пытался скрыться.

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На подозреваемом шлем и бронежилет
На подозреваемом – шлем и бронежилет
Фото: 5.ua

Арендатор пруда в селе Новоселица Житомирской области Анатолий Захаренко утверждает, что убийство семи человек, в котором его подозревают, было актом самообороны. Об этом он сказал во время заседания Королевского райсуда Житомира, который избирает ему меру пресечения, информирует ТСН.

"Их было восемь человек, а я был один. Тем более ночью. Я не скрывался. Я сообщил в органы, сидел и ждал. Приехали органы, я подошел, положил ружье на капот, и все. Я мог не сообщать, а спокойно скрыться. А я этого не сделал, потому что я честный человек", – сказал Захаренко.

Его дальнейшие показания суд решил заслушать в закрытом режиме. Об этом ходатайствовала сторона защиты.

На заседании присутствует около 50 полицейских, на Захаренко бронежилет и шлем, сообщает ТСН.

Ночью 22 мая на берегу водоема в селе Новоселица произошла стрельба, жертвами которой стали семь человек.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко ранее сообщил, что компания распивала спиртные напитки, затем шесть человек легли спать "в стоящем на берегу водоема сарайчике", на берегу остались три человека, включая арендатора пруда. Около часа ночи арендатор после возникшего конфликта начал стрелять в гостей из своего охотничьего ружья марки ИЖ.

Полиция начала уголовное производство, арендатору объявили подозрение.

Согласно предварительным данным прокуратуры Житомирской области, среди убитых – бывшие участники АТО и волонтеры, а также жители города Киева.

По информации издания "Deтектив.info", среди погибших – действующие военнослужащие Национальной гвардии, в том числе из батальона имени Сергея Кульчицкого, волонтер, а также сотрудник Национального авиационного университета. Убежать и связаться с полицией удалось еще одному сотруднику этого университета.

В Нацгвардии подтвердили, что в ходе инцидента погибли три их бойца: старший сержант Виталий Вульчин, младший сержант Владислав Мамиченко и старший солдат Андрей Москалец.

Теги: самооборона, Национальная гвардия, Житомирская область, суд
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