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ПРОИСШЕСТВИЯ

Убийство семи человек в Житомирской области. Полиция назначила порядка 200 экспертиз

Полиция провела следственные эксперименты по делу о массовом убийстве в селе Новоселица Житомирской области. Подозреваемый в убийстве пройдет судебно-психиатрическую экспертизу.

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Тела убитых находились в разных местах, трое из семи мужчин спали в одной из комнат на берегу пруда
Тела убитых находились в разных местах, трое из семи мужчин спали в одной из комнат на берегу пруда
Фото: zt.npu.gov.ua

Следователи назначили порядка 200 экспертиз по делу о массовом убийстве на берегу пруда в селе Новоселица Житомирской области, об этом 26 мая сообщили в областном управлении полиции.

"От судебно-медицинских экспертиз тел погибших до комплексных молекулярно-генетических и баллистических, дактилоскопических, трассологических и других. Согласно выводам экспертов, причиной смерти семи погибших стали огнестрельные ранения дробью с повреждением внутренних органов", – отметил начальник Главного управления Нацполиции в Житомирской области Сергей Крупей.

Полиция установила, что тела погибших находились в нескольких местах. Двое мужчин, военнослужащие одного из батальонов Нацгвардии, находились в беседке. Тела еще двух мужчин, волонтера и нацгвардейца, обнаружили у входа в здание, где шестеро из гостей спали. Еще трое были убиты на кроватях в одной из комнат дома.

В ночь на 22 мая в Попельнянском районе Житомирской области произошла стрельба, в результате которой погибли семь человек.

Арендатора пруда Анатолия Захаренко, которого подозревают в массовом убийстве, арестовали на два месяца. Мужчина утверждает, что оборонялся.

"Их было восемь человек, а я был один. Тем более ночью. Я не скрывался. Я сообщил в органы, сидел и ждал. Приехали органы, я подошел, положил ружье на капот, и все. Я мог не сообщать, а спокойно скрыться. А я этого не сделал, потому что я честный человек", – сказал Захаренко.

По информации председателя Житомирской областной государственной администрации Виталия Бунечко, Захарченко предстоит судебно-психиатрическая экспертиза.

Теги: убийство, полиция, Житомирская область
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