Подозреваемый в убийстве семи человек в Житомирской области пройдет судебно-психиатрическую экспертизу – ОГА

Житель Житомирской области Анатолий Захаренко, который подозревается в расстреле бывших и действующих военнослужащих 22 мая, пройдет судебно-психиатрическую экспертизу в ближайшее время, сообщил председатель Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко.

Подозреваемый в убийстве семи человек в Житомирской области Анатолий Захаренко пройдет судебно-психиатрическую экспертизу. Об этом на брифинге 25 мая сообщил председатель Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он сказал, что судебно-психиатрическая экспертиза будет назначена Захаренко в ближайшее время.

Ночью 22 мая на берегу водоема в селе Новоселица Попельнянского района Житомирской области произошла стрельба.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что компания приехала отдыхать из Киева и распивала спиртные напитки, затем шесть человек легли спать, на берегу остались три человека, включая арендатора пруда Захаренко. Около часа ночи арендатор после возникшего конфликта начал стрелять в гостей из своего охотничьего ружья марки ИЖ. Погибли семь человек, один выжил (услышав стрельбу, он убежал в лес и вызвал полицию).

Среди погибших есть бывшие и действующие военнослужащие, в том числе три бойца Национальной гвардии, а также волонтер.

Полиция начала уголовное производство, арендатору сообщили о подозрении и арестовали на два месяца.

Подозреваемый заявил, что его действия были самозащитой, якобы перед началом конфликта кто-то из гостей в него выстрелил. "Это была самозащита. Если бы в меня не стреляли, я бы не открывал огонь", – сказал Захаренко.