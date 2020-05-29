Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Протесты в Миннеаполисе. Власти приняли решение о введении Нацгвардии

Мэрия американского города Миннеаполис (штат Миннесота) попросила помощи Национальной гвардии США, чтобы справиться с беспорядками, возникшими в ходе протестов в связи с гибелью чернокожего мужчины от рук полицейских. Губернатор Миннесоты Тим Уолз подписал соответствующее распоряжение.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Миннеаполисе вспыхнули протесты
В Миннеаполисе вспыхнули протесты
Фото: ЕРА

Губернатор американского штата Миннесота Тим Уолз 28 мая подписал распоряжение о введении Национальной гвардии из-за беспорядков в Миннеаполисе, которые начались после смерти задержанного полицией чернокожего мужчины.

В документе говорится, что Уолз принял такое решение после обращения мэрии города.

"Восстановите город, восстановите нашу систему правосудия и восстановите отношения между правоохранительными органами и теми, кого они обязаны защищать. Смерть Джорджа Флойда должна привести к справедливости и системным изменениям, а не смерти и разрушениям. Как сказала семья Джорджа Флойда: "Флойд не хотел бы, чтобы люди пострадали. Он жил своей жизнью, защищая людей". Давайте объединимся, чтобы восстановить, помнить и искать справедливость для Джорджа Флойда", – заявил губернатор.

Он добавил, что будет защищать право на протест жителей штата.

Указом губернатора также объявляется чрезвычайная ситуация в Миннеаполисе.

Флойд умер 25 мая вскоре после жесткого задержания полицейскими, один из офицеров его душил. Как стало известно, патрульные подозревали Флойда в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой.

Демонстранты вышли на улицы и стали забрасывать полицейские участки петардами и бутылками. Во время протестов был разграблен магазин, неизвестные подожгли несколько промышленных и торговых зданий. Один человек погиб. Родные Флойда обратились к протестующим с просьбой не допускать насилия.

Теги: США, смерть, протесты, полиция, военные, беспорядки, правоохранители, чрезвычайная ситуация, Миннесота, Миннеаполис
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Сумасшедшая!". 46-летняя Клум загорает голышом
"Сумасшедшая!". 46-летняя Клум загорает голышом
  "Он говорит: "Ложитесь! Каждый открыл рот!". Костюшкин рассказал о пережитом в детстве сексуальном насилии
  "Он говорит: "Ложитесь! Каждый открыл рот!". Костюшкин рассказал о пережитом в детстве сексуальном насилии
"Бывалый пограничник". Саакашвили позировал с флягой и лопатой. Фото
"Бывалый пограничник". Саакашвили позировал с флягой и лопатой. Фото
Экс-жена Остапчука заявила, что он пообещал дочери найти новую маму. Остапчук назвал слова Войченко недопустимой манипуляцией
Экс-жена Остапчука заявила, что он пообещал дочери найти новую маму. Остапчук назвал слова Войченко недопустимой манипуляцией
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS