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В Миннеаполисе после задержания умер чернокожий, город охватили протесты

Жители американского Миннеаполиса вышли на демонстрации после гибели 46-летнего Джорджа Флойда. Во время задержания полицейский прижал коленом его шею, мужчина скончался в больнице. Четырех сотрудников полиции отстранили от службы.

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Демонстранты протестовали возле полицейского участка
Демонстранты протестовали возле полицейского участка
Фото: ЕРА

26 мая сотни жителей Миннеаполиса вышли на демонстрацию протеста в связи с гибелью 46-летнего Джорджа Флойда, чернокожего мужчины, скончавшегося вскоре после жесткого задержания полицейскими. Об этом сообщает CNN.

Демонстранты разбили окно в здании полицейского участка, сотрудники которого причастны к инциденту. Люди принесли плакаты, на которых было написано: "Я не могу дышать". Это последние слова, сказанные Флойдом до того, как он потерял сознание.

В полиции сообщили, что четверо сотрудников, задерживавших Флойда, отстранены от своих обязанностей.

25 мая патрульные получили ориентировку на мужчину, подозреваемого в подлоге. Они заметили его сидящим в автомобиле и потребовали выйти. Как утверждали правоохранители, Флойд оказал им сопротивление. Однако разошедшиеся в интернете записи инцидента не подтверждают это. Зато на видео запечатлен полицейский, прижавший коленом к асфальту голову Флойда. Мужчина кричит, что ему больно и трудно дышать.

ВИДЕО
Видео: Associated Press / YouTube

Спустя несколько часов Флойд умер в больнице.

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрай в своем Facebook выразил возмущение действиями полицейских.

"В течение пяти минут мы наблюдали, как белый офицер прижимает коленом шею черного мужчины. Пять минут! Когда вы слышите, как кто-то зовет на помощь, вы должны помочь. Этот офицер поступил неправильно просто как человек", – написал мэр.

https://www.facebook.com/MayorFrey/posts/630804544173539

В федерации полицейских Миннеаполиса заявили, что будут сотрудничать с расследованием и призвали не обвинять патрульных преждевременно.

Теги: протесты, задержание, демонстрация, полицейский, Миннеаполис
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